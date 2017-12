Zorgvuldigheid voorop bij verkoop van restaurant De Twee Gebroeders

De eigenaar uit het Oost-Brabantse Diessen wil alle tijd nemen om ervan verzekerd te zijn dat de locatie weer in goede handen komt. ,,Screening van de kandidaten is daarom een belangrijk onderdeel van die procedure'', zegt Van Oirschot die het aflopende contract met de vorige exploitanten niet heeft verlengd. Zij hadden een forse betalingsachterstand.

Borden

Toch heeft de eigenaar over belangstelling niet te klagen. Hoewel er pas in de loop van deze week borden worden geplaatst dat het pand nu officieel te koop staat, hebben de eerste gegadigden zich al ruim voor die tijd bij Van Oirschot gemeld. ,,Eentje wil er iets in de sfeer van horeca in combinatie met een sportzaal. Dat kan niet op basis van het bestemmingsplan. Inmiddels weet ik ook dat de gemeente dat niet ziet zitten. Maar er zijn meer gegadigden. Met een paar zijn er al oriënterende gesprekken geweest, maar ook nog niet meer dan dat. Je spreekt ook niet over een broodje bij de bakker. Het gaat voor gegadigden om een forse investering. Daar moeten alle partijen rustig de tijd voor nemen'', aldus de eigenaar.