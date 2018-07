Zorginstellingen houden het hoofd koel: Ouderen moeten met deze hitte veel drinken

Koelsysteem

,,Bijna al onze locaties zijn gebouwd met een koelsysteem, zodat we de temperatuur binnen voor de bewoners aangenaam kunnen houden", stelt bestuurssecretaris Marika Verbeek van Avoord in Etten-Leur. ,,Ons hitteprotocol is al sinds de eerste warme dagen in april in werking." De zonwering gaat naar beneden, extra drinken wordt geserveerd en ook bij de dagbesteding is er aandacht voor koele activiteiten. ,,Artsen zijn ook alert. Ze geven extra advies en treffen maatregelen voor cliënten met bepaalde aandoeningen", weet Verbeek.

Oppassen

Vooral ouderen moeten bij extreem warm weer oppassen. Hitte kan bedreigend zijn voor hun gezondheid. ,,Ouderen vormen de grootste risicogroep, omdat hun temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd is", weet Edrianne Zoon van zorginstelling Surplus. ,,Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en jonge kinderen lopen risico."

Playa Brandend Zand

Bij Surplus is vanwege de hitte extra aandacht voor onder meer eten en drinken, dagelijkse verzorging en fysieke inspanning. Maar er is ook ruimte voor vertier, hitte is niet alleen maar kommer en kwel. Zo is bij woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen in de binnentuin een strand aangelegd: Playa Brandend Zand. ,,Bewoners hadden de wens om naar het strand te gaan. Een keer per jaar gaan we naar Renesse, maar nu kunnen ze naar hun privé strand", zegt Zoon. De 90-jarige mevrouw Toonders kocht speciaal voor de gelegenheid een nieuw badpak en tijdens het recent gehouden spetterfeest zocht ze heerlijk verkoeling in een opblaasbadje, samen met welzijnswerker Wilma van Gorp. En deze week gaat de 90-jarige met de beweegclub van de Zeven Schakels nog zwemmen in het buitenzwembad in Zevenbergen.

Volledig scherm De 90-jarige mevrouw Toonders (r) zoekt verkoeling in een zwembadje. Ze kocht speciaal voor de gelegenheid een nieuw badpak © Surplus