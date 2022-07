Zorginstelling vraagt familie van cliënten om hulp om rooster dicht te krijgen

Zaak schietpar­tij Havik weer uitgesteld: verdachte heeft corona

BREDA – Opnieuw uitstel in een strafzaak over een schietpartij op 11 augustus 2018 aan de Havik in Etten-Leur. Verdachte Dani P. uit Breda meldde maandag via zijn advocaat dat hij corona heeft en zijn broer John David wilde zich eerst laten testen voor hij naar de rechtbank kwam.

11 juli