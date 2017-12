Zorgen over welzijn ouderen Etten-Leur: 'Aandacht voor weerkloosheid, huisvesting en veiligheid'

1. Werkloosheid

,,Van alle inwoners in Etten-Leur is 42 procent ouder dan 55.vertelt voorzitter Jaap Lucieer die cijfers uit november 2016 heeft gekregen van het CBS. Etten-Leur telt 915 werkzoekenden, 630 daarvan zijn 55 of ouder. ,,Het komt er op neer dat twee derde deel van de werkzoekenden boven de 55 is. Dat vindt de Seniorenraad een schrikbarend aantal." De Seniorenraad adviseert de gemeente om samen met werkgevers te zoeken naar mogelijkheden om deze mensen aan zinvol werk te helpen.

2. Huisvesting

Veiligheid

De veiligheid op straat laat ook te wensen over. ,,Zeker voor ouderen die een rollator gebruiken of in een rolstoel zitten". zegt Lucieer. Stoeptegels liggen schots en scheef, er is opdruk van boomwortels, soms staan er obstakels op voetpaden en soms is er zoveel overhangend groen dat de stoep nauwelijks toegankelijk is. Ook de verlichting is niet overal op orde." Wat de Seniorenraad betreft wordt in beeld gebracht waar deze onveilige plekken zijn en worden die met spoed opgeknapt. Het moet voorrang krijgen op reguliere onderhoudsplannen.