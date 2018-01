Zorgen over bouw twee-onder-een-kappers in Schoenmakershoek Etten-Leur

ETTEN-LEUR Bewoners van de Schildershof zijn enigszins bezorgd over de bouw van zestien twee-onder-een-kapwoningen aan de Muldersweg in de wijk Schoenmakershoek.

De bouw is deze week begonnen. Het zijn de laatste zestien woningen van de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek die ruim 1500 woningen telt. De woningen zijn allemaal al verkocht. De bewoners van de Schildershof, die geen van allen met naam in de krant willen, wonen in patiowoningen van de woonstichting. Het zijn gelijkvloerse huizen zonder verdieping. ,,We zijn hier vijf jaar geleden komen wonen. We wisten dat er aan de Muldersweg, grenzend aan onze achtertuin huizen zouden komen", stellen de aanwezige bewoners. ,,We zouden maximaal vijf jaar vrij uitzicht hebben. Dat klopt precies." Ondanks dat de bewoners wisten van de bouwplannen zijn ze toch enigszins teleurgesteld over de hoogbouw van de twee-onder-een-kappers. ,,Het contrast met onze woningen is erg groot. Dat dat zomaar mag."

Volledig scherm © Mariëtte den Engelse

De bewoners ondernemen geen actie, zijn ook niet boos, maar missen wel goede communicatie met projectontwikkelaar bpd. ,,Het werk is begonnen, maar wij weten helemaal niet wat er wanneer gaat gebeuren. Wij zijn er als omwonenden direct bij betrokken. We zouden het prettig vinden te weten wanneer er geboord gaat worden, wat voor overlast we kunnen verwachten en hoe lang de bouw duurt. Het is toch niet zo moeilijk om een planning bij ons in de bus te doen?"

Brandgang

Enige zorg is er ook over het ontbreken van een brandgang straks aan de achterkant van de woningen aan de Schildershof. De achtertuinen van de huizen aan de Muldersweg en Schildershof grenzen direct aan elkaar. ,,Wat als er brand uitbreekt in de woning en je via de achtertuin weg moet komen? Dat kan dan niet", merkt een van de bewoners op.