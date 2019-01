Zorgen omwonenden over onderhoud N640

De provincie wil dit jaar nog groot onderhoud uitvoeren aan de N640, tussen de rotonde Koepelbaan in Oudenbosch en de A58 in Etten-Leur. De bedoeling is de weg duurzaam veilig in te richten en onderhoudsvrij te maken voor de komende tien jaar.

Volgens raadslid Clasien de Regt en haar fractievoorzitter Louis Roks, die toevoegen dat er van overleg en inspraak onvoldoende sprake. In een nieuwe klankbordgroep, met het woord nieuwe tussen aanhalingstekens, is volgens De Regt en Roks zelfs ‘niemand vanuit Etten-Leur’ vertegenwoordigd. Dus hoe moet dat met de belangenbehartiging van de Etten-Leurse inwoners als het gaat over zaken als bomen en oversteekplaatsen, vraagt het fractielid zich af in een brief aan B en W.

,,Het doorlopend proces van inspraak, meedenken en doen is niet zo gegaan zoals wij dit in Etten-Leur gewoon zijn te doen", zegt De Regt. In het schrijven aan B en W vraagt ze waarom er niemand vanuit deze gemeente in de nieuwe klankbordgroep zit. Ook wil ze weten of er iets gedaan is, of wordt, met de reacties van omwonenden op de inloopavond over het groot onderhoud van 23 november.

Belangrijker nog: ,,Kunnen omwonenden nog inspraak hebben op het ontwerp voorkeursalternatief van de provincie als zij dit in het voorjaar presenteert?” Leefbaar snapt dat de provincie leidend is in dit proces, maar wijst op de gevolgen voor bewoners en bedrijven. ,,Houd daar rekening mee.”