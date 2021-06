Zorgen om sluiting Huisartsenpost Etten-Leur: ‘Onwenselijk en onlogisch’

,,We weten dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant verantwoordelijk is voor de spoedeisende huisartsenzorg, 's avonds en in de weekends", schrijft het CDA aan het Etten-Leurse college van B en W. ,,Maar willen Etten-Leur, Zundert, Moerdijk, Rucphen en Moerdijk op een goede en veilige manier zorgen voor hun inwoners, is een eigen huisartsenpost essentieel.”

APB noemt de HAP onmisbaar en vindt sluiting ‘zeer onwenselijk’ en ‘zeer onlogisch’. De fractie wil dat het college met spoed met de Stichting HAP West-Brabant gaat praten om sluiting tegen te houden.

Sluiting nodig om huisartsentekort het hoofd te bieden

Eerder al liet de stichting weten dat sluiting is nodig om de spoedzorg buiten kantooruren toekomstbestendig maken. Ook de HAP Bergen op Zoom sluit (in 2025). De plannen passen in de landelijke trend waarbij huisartsenposten zo veel mogelijk worden samengevoegd met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Zo wordt het hoofd geboden aan het tekort aan huisartsen, bij een alsmaar toenemende zorgvraag.

Etten-Leurenaren vanaf 2022 naar Amphia Breda of Bravis Roosendaal

Als het definitieve besluit tot opheffing van de HAP Etten-Leur wordt genomen, moeten inwoners van Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Moerdijk en Halderberge vanaf 2022 naar het Amphia Ziekenhuis in Breda of naar het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.