Zorgen in Etten-Leur: meer positieve tests, maar de richtlijnen volgen blijft moeilijk

ETTEN-LEUR - Burgemeester Miranda de Vries is ‘behoorlijk bezorgd’ over de snelle toename van het aantal positieve coronatests in Etten-Leur. Zij roept haar stadsgenoten nogmaals op zich goed aan de richtlijnen te blijven houden.

De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM in Etten-Leur 37 positieve tests. Precies een maand eerder, van 18 tot en met 24 augustus, waren dat er nog 5.

,,Onze Veiligheidsregio als geheel is niet aangemerkt als ‘zorgelijk’ gebied”, zegt De Vries. ,,Maar ik vond de situatie in Etten-Leur de afgelopen anderhalve week aardig zorgelijk aanvoelen. Mijn zorgen zitten in een combinatie van het stijgende aantal positieve tests en de moeite die mensen er mee hebben om zich aan de maatregelen te houden.”

Quote Houd in de gaten of je klachten krijgt, en als dat gebeurt: regel die test en blijf thuis Miranda de Vries, Burgemeester Etten-Leur

Nu geen lokale ingrepen

Toch heeft De Vries nu nog geen plannen voor lokale, extra ingrepen. ,,Ik probeer als burgemeester vooral om mensen te blijven wijzen op het belang van de maatregelen. Was je handen vaak, houd afstand. Houd in de gaten of je klachten krijgt, en als dat gebeurt: regel die test en blijf thuis.”

Of het wel handig is dat het college van Etten-Leur deze week verschijnt bij een aantal openbare bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van burendag? ,,Dat doen we bewust. We willen zelf laten zien dat je elkaar goed kunt ontmoeten en zelfs plezier kunt hebben op anderhalve meter afstand.”

Worstelen met de richtlijnen

Want De Vries ziet hoe mensen ermee worstelen om zich aan richtlijnen te houden die nu al maanden gelden, maar voor velen vreemd en onwennig blijven. Sommigen vroegen zich de afgelopen weken af hoeveel nut maatregelen nog hebben, omdat het aantal opnames in augustus nauwelijks steeg terwijl het aantal positieve tests wel toenam.

En het kan verwarrend zijn dat informatie die wetenschappers en overheden over het virus geven, in de loop der maanden op sommige punten veranderde.

Quote Soms veranderen antwoorden inderdaad. Niet omdat we mensen voor de gek houden, maar omdat we nu meer en andere dingen weten Miranda de Vries, Burgemeester

De Vries: ,,Ik snap dat. Maar: dit is een totaal nieuwe ziekte, de kennis hierover ontwikkelt zich nog. Daardoor geven artsen en politici nu soms inderdaad andere antwoorden en uitleg dan een paar maanden geleden. Niet om mensen voor de gek te houden, maar omdat we nu meer en andere dingen weten.”

Wat echt zeker is, is dat het coronavirus een risico vormt voor met name ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. ,,En helaas zien we dat inmiddels wel degelijk weer terug in een stijgend aantal opnames. Dus blijft het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat de keuzes die jij maakt, nu ook gevolgen voor een ander kunnen hebben.”

Bovendien, zegt de burgemeester: ,,Hoe beter iedereen zich aan de maatregelen houdt die we allemaal kennen, hoe kleiner de kans dat er strengere maatregelen of verboden nodig zijn om het virus weer terug te dringen.”