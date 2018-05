Zorgen bij PvdA over SKPOEL

ETTEN-LEUR - De PvdA maakt zich grote zorgen over de gang van zaken bij SKPOEL, de stichting voor katholiek basisonderwijs in Etten-Leur, nu directeur Jac Verschueren door de Raad van Toezicht op non-actief is gesteld.

Volledig scherm Jac Verschueren. Hans Wierema (PvdA) uitte die zorg deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering. Verschueren is op non-actief gezet omdat hij volgens de Raad van Toezicht niet de juiste persoon is om enkele organisatorische aanpassingen door te voeren die volgens de onderwijsinspectie noodzakelijk zijn.

,,Dat lijkt de PvdA geen reden om iemand op non-actief te zetten. Als je denkt dat de directeur dat niet alleen af kan, bied dan hulp in plaats van iemand aan de kant te schuiven", stelde Wierema die veel vragen had voor wethouder Jean-Pierre Schouw voor wie het de laatste avond in die functie was. De PvdA'er wilde weten of er contact was geweest met de Raad van Toezicht, de directeur en de onderwijsinspectie.

Onderwijsagenda

Ook was de PvdA benieuwd of het gevolgen heeft voor de onderwijsagenda die de gemeente met diverse onderwijsinstellingen eind vorig jaar heeft vastgesteld. Alle Etten-Leurse kinderen (regulier) onderwijs aanbieden in Etten-Leur zelf is daarbij leidraad. Nu zijn er nog enkele honderden leerlingen uit Etten-Leur die elders naar school gaan of gebruikmaken van zorgvoorzieningen buiten Etten-Leur. Verder was Wierema ter ore gekomen dat leden van de Raad van Toezicht mogelijk kinderen hebben die gebruik maken van de voorzieningen van SKPOEL. ,,Dat zou de onafhankelijkheid van de Raad in de weg kunnen staan", oordeelde Wierema.

Afspraken