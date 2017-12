Zorgen bij politie Etten-Leur om aantal inbraken in auto's

ETTEN-LEUR - Het politieteam Weerijs in Etten-Leur maakt zich zorgen om het stijgende aantal auto-inbraken van de laatste tijd. Vanaf augustus zijn er in de hele gemeente al 64 inbraken geweest.

In de nacht van woensdag op donderdag was het weer op twee plekken raak. In de omgeving van De Streek moesten twee geparkeerd staande werkbusjes het ontgelden.

De meest voorkomende werkwijze is volgens de politie dat de zij- of achterruit wordt ingeslagen. De daders zijn vooral uit op losse goederen. In negentig procent van de gevallen betreft het gereedschap. De schade die de daders achterlaten is telkens enorm.

Met de inbraken in De Streek staat de teller in de maand december op tien. De piek lag volgens een woordvoerder van de politie in november toen er achttien meldingen zijn binnengekomen. ,,In de meeste gevallen dateren die van de laatste twee weken van die maand'', aldus de politie.

Lager

In augustus kreeg de politie elf meldingen van auto-inbraken. In september waren dat er dertien en in oktober twaalf.