Zonnige zondag levert Jaarmarkt in Etten-Leur topdrukte op

ETTEN-LEUR - De zonovergoten Jaarmarkt in Etten-Leur bracht zondag vele duizenden bezoekers op de been. Enkele marktkraamhouders, die al jaren op de grootste markt van Etten-Leur te vinden zijn, spreken van een recorddrukte.

,,Maar of het er nu tien- of twintigduizend zijn, ik zou het niet weten. Maakt mij ook niet uit. Mij gaat het om de handel en die loopt gesmeerd.'' En daar gaat weer een pot voetencrème.

Ruim voor tien uur in de ochtend zijn alle plekjes bezet en ingericht. Ruim 300 kramen lopen als een kleurrijke slinger door het centrum. De Markt, Raadhuisplein, Bisschopsmolenstraat en Oude Bredaseweg zijn dubbeldik bezet. En evenals vorig jaar plaatsen ook diverse ondernemers in het winkelcentrum en aan de Hof van den Houte een kraam voor hun etalage.

Bij het Paulushofje doen twee vrijwilligers hun best een vaandel van het museum in de vlaggenmasthouder te krijgen. Tevergeefs. De stoel waar ze om beurten op staan, dreigt het te begeven. Dan maar niet. Alle energie wordt gestoken in het optuigen van een boekenkraam. Klassiekers en recente uitgaven, zoals Gedichten en liedjes over en uit Etten-Leur worden uitgestald. En een grote voorraad knalgele brillen. 'Voor Carnaval', staat op de doos geschreven.

Enorme drukte

Kort na de middag is er op een aantal plaatsen geen doorkomen meer aan. Bezoekers die toen nog het plan hadden om even over de markt te lopen, komen bedrogen uit. Een tocht langs alle kramen neemt ruim anderhalf uur in beslag. En dan moet je flink doorstappen en hier en daar een opstopping omzeilen door achter de kramen om te lopen. Schiet lekker op, maar je ziet zo weinig.

De jaarmarkt biedt ook dit jaar weer voor elk wat wils. Van hielspoorzolen tot retro letterborden, van magic wimpers tot Inca-balsem en van anti-skim portemonnees tot energetische ringen. En niet alleen de koopwaar is divers.

Geuren