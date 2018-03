Zonnige start van evenementenseizoen met Run Bike Walk in Etten-Leur

Stichting Hartveilig Etten-Leur heeft als doel het inrichten en onderhouden van een 6 minuten Automatische Externe Defibrillator (AED) zone in Etten-Leur. Met een AED zone wordt de kans op overleven na een hartstilstand aanzienlijk groter. Hulp moet dan wel binnen zes minuten bij de patiënt zijn. De stichting is daarom druk doende om AED's die nu in gebouwen geplaatst zijn naar buiten te krijgen zodat deze 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar zijn voor de omgeving.



"Om volledig te kunnen voldoen aan de dichtheid van de 6-minuten zone zijn in de gemeente Etten-Leur 80 tot 100 AED's nodig", zegt Eric Tak van Stichting Hartveilig Etten-Leur. "Daarnaast hebben we vergevorderde plannen om alle buurtpreventiemedewerkers in de Etten-Leurse wijken een reanimatietraining te geven." Op de website hartveiligettenleur.nl staat een kaart met daarop de huidige 24/7 openbaar toegankelijke AED's en AED's die in de nabije toekomst gerealiseerd gaan worden.