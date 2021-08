Zonnepanelenprobleem sportclubs alsnog opgelost

Schadebe­drag cybercrime in gebied Zee­land-West-Bra­bant juli explosief gestegen

11 augustus Het aantal aangiftes en meldingen op het gebied van cybercrime in Zeeland-West-Brabant is in de maand juli fors toegenomen ten opzichte van de maand daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de politie in Zeeland-West-Brabant.