Zonnepanelen op dak KSE: iedereen wint, is de gedachte

Geef uw mening Had bestuur van SC Hoge Vucht zelf moeten ingrijpen?

2 december Alle teams van SC Hoge Vucht zijn door de KNVB per direct uit de competitie gehaald, nadat vorig weekend wederom een elftal van de Bredase voetbalvereniging betrokken was bij een geweldsincident op en rond het voetbalveld. Dat dit besluit ook onschuldige (jeugd) spelers raakt, is treurig. Had dit voorkomen kunnen worden als het bestuur van SC Hoge Vucht de rotzooitrappers binnen de vereniging zelf eerder had aangepakt danwel weggestuurd?