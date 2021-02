Zonnepanelen en energiekorting voor flathuurders Thuisvester en Woonkwartier

Dubbeltje extra voor koffie in Et­ten-Leur­se wijkgebou­wen: ‘Meer is niet verant­woord’

11 februari ETTEN-LEUR - Met pijn in het hart gaan ze de bezoekers van de wijkgebouwen een dubbeltje extra vragen voor een kopje koffie of thee. Want meer is niet verantwoord én onnodig, blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het bestuur van wijkgebouw De Linde in Etten-Leur.