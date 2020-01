Zon begint weer te schijnen voor het sportgala in Etten-Leur

Directeur Kerstcir­cus Et­ten-Leur ontdaan van acrobaten­on­ge­val in Carré: ‘Dit gaat je niet in de koude kleren zitten’

4 januari ETTEN-LEUR- De schrik zit er goed in bij Kevin van Geet, directeur van het Kerstcircus Etten-Leur. Vrijdag vielen bij het Wereldkerstcircus in Amsterdam twee trapezewerkers uit de nok van theater Carré. Voor Van Geet het tweede circusongeval in korte tijd.