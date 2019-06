Zomerkermis Etten-Leur van start

Snackkramen

Op de Markt en het Raadhuisplein staan de rustiger attracties. Jan van den Berg is met zijn twee dochters op de kermis. ,,Die zitten nu in de attractie", zegt hij wijzend naar de Amazone rupsbaan. ,,Mijn jongste dochter Sophie is net zes, dus ik hoef niet meer overal in mee. We zijn er net een halfuurtje, dit is de tweede attractie waar ze in zitten. Net zaten ze in de kleine achtbaan. Of ik ook nog ergens in ga? Nou, misschien als de kinderen het leuk vinden. Maar ik vind de kermis best duur, dus ik ga niet overal in. Het is wel een grote kermis, wij wonen ook in Etten-Leur dus zullen elke dag wel even kijken.”