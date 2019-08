Zomeravond Spektakel in Etten-Leur: 'Als er maar zon en bier is’

Familie rouwt om Kevin (17) die omkwam bij ongeluk in Et­ten-Leur: ‘Maar hij is nu op een betere plek’

31 juli ZEVENBERGEN - 17 jaar was hij nog maar. Kevin Yelda uit Zevenbergen overleed in de nacht van zondag op maandag bij een verkeersongeval op de kruising van de Strijpenseweg met de Zevenbergseweg in Etten-Leur. Zijn broer en beste vriend Chris (20) blijft, samen met zijn familie, in rouw achter.