Zoektocht huisvesting arbeidsmigranten voor onder andere Mediamarkt Etten-Leur is nog volop aan de gang

Video Gevluchte man uit Dinteloord opgepakt voor xtc-lab in Roosendaal: verdachte verzet zich bij aanhouding

14 maart ETTEN-LEUR - Een 28-jarige man uit Dinteloord is woensdag op een industrieterrein in Etten-Leur opgepakt vanwege betrokkenheid bij het drugslab dat dinsdag werd gevonden in Roosendaal. De man wist na de vondst van het lab te ontsnappen.