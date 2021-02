Zoekt, en je vindt misschien nog een tandarts in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Liever zet Herman de Raaf de deur wagenwijd open voor nieuwe patiënten, maar dat gaat nu gewoon even niet. Met 22.000 patiënten en 9 tandartsen zit tandartsenpraktijk BlinQ in Etten-Leur aan de max.

Het is heel lastig voor nieuwe inwoners van Etten-Leur, zegt de oprichter en mede-eigenaar van BlinQ om een tandarts te vinden. ,,De gemeente groeit, maar het aantal tandartsen groeit niet evenredig mee. Dat is een probleem. Als wij nieuwe patiënten zouden aannemen, hebben we tachtig aanmeldingen per week, maar dat gaat gewoon niet. Voor een controle kan de wachttijd al oplopen tot twee maanden.”

Tandartstekort in Zuid-West Nederland erg nijpend probleem

Het tandartstekort is een probleem dat in meer delen van Nederland speelt, maar vooral in Zuid-West Nederland erg nijpend is. Dat komt doordat jonge tandartsen veelal blijven hangen in de regio’s waar ze zijn opgeleid. Uit cijfers van beroepsorganisatie KNMT blijkt dat in Zuid-West Nederland er één tandarts is voor 2.390 inwoners, terwijl dat getal in de regio Amsterdam-Haarlem op 1.150 ligt.

Totaal werken er in Nederland zo’n 9.500 tandartsen (jonger dan 67 jaar), gemiddeld is er één tandarts voor 1.820 inwoners.

Probleem neemt nog toe omdat veel tandartsen met pensioen gaan

Volgens Reinout Reijnen, ledenraadslid van de KNMT en tandarts in Tilburg, zal het probleem de komende vijf jaar nog toenemen omdat veel tandartsen met pensioen gaan. ,,Het komt steeds vaker voor dat niet elk dorp meer een tandarts heeft. Dat hoeft niet altijd heel erg te zijn. En bij spoed, ongevallen of hevige pijn, zijn tandartsen natuurlijk allemaal verplicht patiënten te helpen.”

Quote Veel jonge tandartsen werken parttime, daardoor wordt de druk nog hoger, dat is een maatschap­pe­lij­ke trend die je moeilijk keert Reinout Reijnen, Lid ledenraad Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde Zuid-West Nederland

De KNMT heeft niet 1,2,3 een oplossing bij de hand. ,,Als beroepsorganisatie kunnen we mensen niet naar deze regio laten verhuizen. Wat we wel kunnen doen, is lobbyen in Den Haag voor meer opleidingsplaatsen voor tandartsen. Dat past in onze hoofdmissie: goede mondzorg bevorderen. Bijkomend probleem is dat veel jonge tandartsen parttime werken, waardoor het aantal FTE’s verder daalt. Dat is een maatschappelijke trend die we niet zomaar kunnen keren.”

Proberen nieuwe tandartsen werven onder studenten uit de regio

Herman de Raaf probeert nieuwe tandartsen te werven door studenten die afkomstig zijn uit de buurt van Etten-Leur al vroeg tijdens de studie met zijn praktijk te laten kennis maken. ,,Wij zien meer heil in het ondersteunen en opleiden van jongeren uit de regio, dan het aantrekken van tandartsen uit het buitenland. Dat laatste werkt in Etten-Leur niet zo goed, de taalbarrière is voor veel patiënten te hoog. De sfeer is er hier misschien iets te dorps voor.”

Quote Tandartsen uit het buitenland halen, werkt in Et­ten-Leur niet zo goed, de taalbarriè­re is voor veel patiënten te hoog Herman de Raaf, Oprichter en mede-eigenaar tandartsenpraktijk BlinQ Etten-Leur

Voor wie zoekt: tandarts Reinieren neemt nog wel nieuwe patiënten aan omdat de praktijk onlangs is uitgebreid. Collega’s die vol zitten, verwijzen soms naar hem.

