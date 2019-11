Zo werd de A58 om Etten-Leur gelegd - precies 20 jaar geleden

Het staat oud-wethouder en raadslid Felix de Bekker (CDA) nog bij als de dag van gisteren. De nieuwjaarspeech van toenmalig burgemeester Frank Houben, een van de grote initiators van de wegomlegging, in januari 1987. "Ik was net een paar maanden raadslid. Houben zei dat we nu plannen moesten smeden over hoe het centrum van Etten-Leur er straks uit zou zien. Ik weet dat ik destijds ontzettend verbaasd was over die voortvarendheid. Maar achteraf gezien hebben we al die tijd meer dan nodig gehad. Dat was een echte eyeopener."