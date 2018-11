Zo werd carnaval ingeluid in de regio Etten-Leur en Moerdijk

carnavalMet de elfde van de elfde is het carnavalsseizoen weer geopend. In de regio werd dat goed gevierd.

Tijdens een druk bezocht 11-11-bal is Wilfried Smits, alias Prins Wilfried I, gepresenteerd als de nieuwe Prins van het Zeuvebultelaand (Zevenbergen). Voor het liedjesfestival hadden zich acht deelnemers gemeld. De Nefjoece werd de winnaar. Hun 'Er is gekozen, we zitten op rozen' is het carnavalslied 2019. Het nummer werd al snel door iedereen meegezongen.

Volledig scherm In het Spieringkruiersdurp zal Cor Stoop de scepter zwaaien tijdens carnaval 2019. © Pix4Profs/Casper van Aggelen In Slikgat (Langeweg) zijn carnavalsvierders blij dat de Elfde van den Elfde weer in Eeterij en Feesterij de Droom gevierd kon worden. Prins Therese plaatste het carnavalssymbool van Langeweg, de Slikgatse Kemphaan op het dorpsplein. d'Eigeweskus zorgden voor de muzikale omlijsting.



Het 11-11- bal in het Spieringkruiersdurp (Moerdijk) wordt al een aantal jaren gevierd met een sauwelavond. Ook zaterdagavond was dat zo. Voordat de vijf sauwelaars hun sauwel aan het publiek konden vertellen, werd eerst de nieuwe prins carnaval gekozen: Cor Stoop mag zich de nieuwe prins carnaval van het Spieringkruiersdurp noemen. Als Prins Johan Willem Friso den veertiende zal hij met carnaval de scepter zwaaien over het Spieringkruiersdurp. Na een polonaise door de Blokhut, nam de nieuwbakken prins het woord. ,,Ik wilde wel eens prins carnaval worden en toen Robert Vreugdenhil zijn aftreden bekend maakten dacht ik 'dit is mijn kans' en die heb ik gegrepen.''

Nadat iedereen was voorgesteld was het de beurt aan de sauwelaars. Twan van Oers beet het spits af. Sauwelaar Piet Vegers sloot de rij. Gistermiddag werd alles nog eens dunnetjes overgedaan in de Ankerkuil met zeven sauwelaars.

In het Kleigat (Fijnaart) is Tony Vos is voor de derde keer benoemd tot Prins Toon den Eerste. In een bomvolle Graanbeurs werd het 11-11-bal en het liedjesfestival gehouden. Prins Toon zei in zijn woordje steeds meer ervaring te krijgen in het regeren. ,,Natuurlijk ben ik vereerd dat ik wederom de Kleigatse bevolking mag voorgaan in de leut. Als het aan mij ligt wordt carnaval 2019 het gezelligste carnaval ooit.''

Voor het liedjesfestival hadden zeven deelnemers ingeschreven. De Bierdopjes, de Gospelpompers, de Spechte, de Vergeet-Me-Nietjes, de Elfjes, de Vosjes en de Kleibatsers. De Gospelpompers wonnen met hun lied 'Non-Alcohol - Non-Interessant enz' het liedjesfestival en daarmee ook de wisselbokaal. Behalve lokale zangtalenten waren er optredens van de Stadse Blaozers en de Gebroeders Rossig. Voorzitter Bram Koomans van de Kleibatsers was zeer tevreden over de avond. ,,De sfeer was vanaf het begin al gezellig. We kijken uit naar een supergezellig carnaval 2019.''

Het carnavalsseizoen in Stijlorenrijk (Etten-Leur) werd gisteravond feestelijk afgetrapt in Marktzicht. En dat werd tijd ook, vonden Thomas Lauwen en Jordi Roovers van S.C. Stijloren. ,,Vanavond vieren we dat het carnavalsseizoen eindelijk weer gaat beginnen, het duurt altijd veel te lang'', zegt Lauwen.

Aan het begin van de avond is het nog rustig, maar het bier vloeit al rijkelijk en iedereen heeft er zin in. ,,We verwachten dat het hier aan het eind van de avond helemaal vol staat'', vertelt Roovers. ,,De prins en zijn gevolg worden gepresenteerd, dat is altijd een belangrijk moment voor iedereen. En dan bedoelen we ook echt iedereen. Carnaval is in het Stijlorenrijk voor iedereen. Zieken, ouden, kinderen; iedereen is welkom en hoort erbij.''

Het MaMi-spektakel in Etten-Leur dit jaar wordt ‘de langste polonaise’ op 4 maart.