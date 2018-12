Zo vieren de bakker, slager en cateraar zélf kerst

Bij Bakkerij De Kiem in Bergen op Zoom worden geen extra personeelsleden of stagiaires ingevlogen. Peter en Francine van Terheijden doen alles zelf, net als de rest van het jaar. Niet alleen de maand december staat in het teken van werken, maar naar eigen zeggen heel hun leven. Wel krijgen ze er veel voor terug, want ieder jaar gaan een paar honderd kerstbestellingen de deur uit.



Peter ‘de oudste bakker van Bergen op Zoom’ maakt alles zelf. ,,Enkel grondstoffen komen hier binnen. Een kerststaaf met amarena-kersen is bijvoorbeeld heel arbeidsintensief, maar wel populair. Ook de kerstbroden doen het goed.” Om het werk te kunnen behappen en kwaliteit te garanderen, werkt het stel enkel op bestelling met kerst. Geen losse verkoop dus. Peter bakt, Francine pakt in. ,,Vaak komt het voor dat we 22 uur achter elkaar werken. Avondeten doen we tussendoor, tijdens de lunch nemen we wel een uur pauze. Het is er ingegroeid”, vertelt Peter.