Zo vierde Etten-Leur 75 jaar bevrijding

Eenmaal aangekomen op De Markt, ontstak de burgemeester samen met Bas Anink van de Oranjevereniging het bevrijdingsvuur. ,,Mensen in Etten-Leur zijn destijds door de verschrikkingen van oorlog overleden. Dat mogen we nooit vergeten.” Het vuur zal door Etten-Leurse gildes op 30 oktober meegenomen worden naar een vredeswake. In de Lambertuskerk is er een dienst met als thema ‘samen vieren we de vrijheid'. Het vuur wordt daarna ook in de kapel op De Markt in Etten-Leur geplaatst.