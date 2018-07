Zo vader, zo zoon: Het Pollemans-sausje

De romantiek spat er nog altijd van af wanneer Jan Pollemans vertelt over hét begin. In de plaatselijke dorpssuper. "We waren thuis in Halsteren met tien kinderen. Ik was de jongste. We moesten als kind mee naar het land, om te werken. Dat vond ik niet het allerleukste om te doen. Ik bracht liever de blaadjes van de ViVo rond - kreeg ik een rolletje drop voor. Later ben ik bij de ViVo begonnen met het inpakken van de suiker, het snijden van groenten en flessen sorteren. Daar heb ik het vak geleerd. 's Morgens om vijf uur de groenten snijden en om acht uur naar school."