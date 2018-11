Zo'n dertig beginnende ondernemers naar speciale bijeenkomst in Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Ondernemers die de afgelopen twee jaar een bedrijf begonnen zijn of die plannen hebben een onderneming op poten te zetten kunnen vrijdagmiddag terecht in Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Daar houden de gemeenten Rucphen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert samen met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) een Starters Event.

Na de opening door de Etten-Leurse wethouder Martin van der Bijl kunnen de verzamelde starters aan de slag met drie verschillende thema's. Inmiddels hebben zo'n dertig ondernemers uit de doelgroep zich daarvoor opgegeven. Van 13.00 tot 17.30 uur zijn er drie sessies, zodat alle bezoekers een rondje kunnen maken om zich over alle onderwerpen te laten bijpraten.

Discussie

Het eerste onderwerp waarmee zij aan de slag gaan is strategie en marketing. Het tweede blok gaat over doelgroepen en communicatie en als laatst staan financieel plan en financiering op de agenda. Ervaren adviseurs van de OKB leiden die sessies. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat de bezoekers met elkaar in discussie gaan over de onderwerpen.

De onderwerpen zijn uitgekozen omdat blijkt dat het thema's zijn waar veel ondernemers mee worstelen. Dat is vorig jaar naar boven gekomen bij een onderzoek, aldus Henk van Ooyen, een van de adviseurs die voor OKB actief is West-Brabant. Daar houdt de stichting iedere veertien dagen een spreekuur in elk van de vijf aangesloten gemeenten.

Het is een van de twintig regio's in Nederland waar OKB ondernemers een steuntje in de rug geeft. Dat doen vrijwilligers zoals Van Ooyen, die zelf uit Oosterhout komt en die voor zijn pensionering actief was in de wereld van marketing en commercie. Hij zegt dat ook de andere vrijwilligers net als hij vaak een verleden als ondernemer hebben of dat ze de praktijk kennen omdat zij in het management van een onderneming hebben gezeten.

Ervaringen

,,Het werk dat wij doen is hartstikke leuk”, zegt Van Ooyen. ,,Starters zijn vaak jonge mensen die in een voor hen nieuwe wereld komen. De dingen waar zij tegenaan lopen zijn situaties waar je zelf vaak al eens mee te maken hebt gehad. Als je dan mensen kun helpen door je ervaringen te delen dan is dat mooi.”