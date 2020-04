Zo'n 25 trompettisten blazen Signaal Taptoe in Etten-Leur

Ze deden dat op verzoek van de Oranjestichting en het koor De Kerkzwervers uit Etten-Leur die het initiatief namen voor een op de corona-situatie aangepaste dodenherdenking.

De twee clubs hebben ook een Facebookpagina (Nationaal Taptoe Signaal) aangemaakt om het plan voor een alternatieve herdenking van oorlogsslachtoffers landelijk uit te rollen.

Allemaal solo Signaal Taptoe spelen

De 25 Etten-Leurse trompettisten spelen normaal bij harmonie Constantia, op de muziekschool en in dweilorkesten. De bedoeling is dat ze op maandag 4 mei om 19.58 uur op zo'n 20 plekken in de gemeente Etten-Leur het Signaal Taptoe spelen. Allemaal solo.

Volledig scherm Wellicht dat op diverse plekken in Nederland ook professionele trompettisten aan het Nationale Taptoe Signaal meedoen. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Welke plekken dat zijn, wordt niet bekend gemaakt om te voorkomen dat er toch mensen op af komen, terwijl dat vanwege corona niet wenselijk is. Nadat ze het Signaal Taptoe hebben geblazen, houden de trompettisten 2 minuten stilte in acht. Wie wil, kan daarna het Wilhelmus spelen, zoals dat bij de 4 mei herdenkingen gebruikelijk is.

Quote Op stijlvolle en passende manier aandacht geven aan oorlogs­slacht­of­fers Bastiaan Anink, Voorzitter Oranjestichting

,,Wij hopen op deze manier op een stijlvolle en passende manier aandacht te geven aan oorlogsslachtoffers", zegt initiatiefnemer Bastiaan Anink, voorzitter van de Oranjestichting. ,,Het is een bijzondere editie omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetters.”

Anink heeft veel positieve reacties gekregen. ,,Iedereen is enthousiast om mee te doen. De leden van de harmonie zijn al gewend om te spelen op 4 mei en zijn blij op deze manier iets te kunnen bijdragen aan een moment van herdenking, al is het anders dan anders.”

Volledig scherm Archieffoto Bastiaan Anink houdt ervan saamhorigheid te stimuleren. © EDMUND MESSERSCHMIDT

Hoe de belangstelling landelijk is, houdt Anink niet bij. ,,Dat is niet te doen en daar gaat het ook helemaal niet om. Maar we weten wel dat het initiatief in heel Nederland appelleert aan iets wat mensen belangrijk vinden. Het is mooi als mensen elkaar stimuleren mee te doen.”