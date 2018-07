Zo moeilijk is het om een vegadel te maken

Dan is het gek dat de bekendste vegaboer van Nederland, Jaap Korteweg uit Langeweg, nog steeds geen frikandel zonder vlees op de markt heeft. De zo succesvolle Vegetarische Slager maakt in zijn Bredase fabriek aan de Mark al van alles, behalve frikandellen. Ja, bratwurstjes, speckjes en kipstuckjes, maar nog steeds geen frickadelletje.



We vragen baas Jaap hoe dat zit. ,,Lastig, lastig, we zijn ermee bezig. Natuurlijk wil ik een vegadel. Maar hij moet wel meteen goed zijn, het moet wel meteen de beste zijn qua smaak, qua textuur. Het lijkt simpel, maar in die zin is frikandel niet het makkelijkste om vega te maken."