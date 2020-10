Zo kunnen inwoners van Etten-Leur gratis besparen op energie

Het tegoed van €72,50 komt via de Regeling Reductie Energiegebruik (REE). Dat is een landelijke subsidie, waarmee de regering huiseigenaren wil stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen. De gemeente Etten-Leur krijgt uit de REE ruim 1 miljoen euro.

Cadeaubonnen

Van dat geld worden nu tegoedbonnen aan huiseigenaren uitgedeeld. In deze tegoedbonnen vinden huiseigenaren een code, waarmee zij producten of diensten kunnen kopen via bespaaretten-leur.nl. De gemeente werkt voor dit project samen met DuurSaam Etten-Leur en uwEnergieloket.

LED verlichting of waterbesparende douchekop

Zo kunnen huiseigenaren hun tegoed onder andere inwisselen voor LED verlichting. Daarmee kunnen zij hun oude gloei- of spaarlampen vervangen en besparen op hun energierekening. Een andere optie is om te kiezen voor een waterbesparende douchekop. Daarmee wordt dan weer bespaard op de gasrekening. Zo’n twintig procent van het gasgebruik gaat namelijk naar warm water in de keuken of badkamer. Via een waterbesparende douchekop komt vijf à zes liter water per minuut vrij in plaats van tien à twaalf.

Het aanschaffen van isolatie voor de CV leidingen is ook mogelijk. Wanneer de leidingen niet geïsoleerd zijn, geven zij vaak warmte af aan de ruimtes waar ze doorlopen. En dat zorgt voor verspilling. Behalve deze fysieke maatregelen, is het ook mogelijk om met het tegoed een warmtescan of energiescan te laten uitvoeren. Of huiseigenaren kunnen ervoor kiezen om hun CV goed te laten afstellen. De tegoedbonnen zijn in te wisselen tot en met 15 oktober 2021.

Met de maatregelen hoopt de gemeente Etten-Leur jaarlijks zo’n 2 miljoen kilo koolstofdioxide (CO2) te besparen. En dat voelen huiseigenaren ook in hun portemonnee. Want een energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een energierekening die ongeveer €100 per jaar lager is, schat de gemeente.

Voor meer informatie: bespaaretten-leur.nl of hulp@bespaaretten-Leur.nl.