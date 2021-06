Zo gaat de Nieuwe Nobelaer heten: ‘Het is niet wereldschokkend, maar we hebben er goed over nagedacht’

Nieuwe Nobelaer en de gemeente gingen de afgelopen maanden in gesprek met betrokken inwoners in onder meer de lokale politiek, het onderwijs en de wijkvereniging om te kijken welke naam de nieuwbouw moest krijgen. De nieuwe start op een nieuwe plek leek een natuurlijk moment voor een naamswijziging.



Maar daarbij zijn de betrokkenen niet al te ver out of the box gegaan: alleen het woordje ‘Nieuwe’ in de huidige naam vervalt. ,,We hechten aan onze naamsbekendheid en aan de verwijzing naar Etten-Leurs erfgoed", zegt directeur-bestuurder Vliegenthart. ,,We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in onze naamsbekendheid, onder andere met campagnes via sociale media. Het was een beetje kapitaalvernietiging geweest als we nu opnieuw zouden beginnen. Wat dat betreft is het praktisch om vast te houden aan een deel van de vertrouwde naam, zodat we herkenbaar blijven.”