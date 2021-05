Zo dwarsboomde 'het volk' de verkoop van de Van Goghkerk

Het zat er aan te komen. De kerkverkoop is voor nu van de baan en dat zat hem vooral in geld. Cultuur is leuk, maar het mag ook in Etten-Leur in tijden van schaarste vooral niet te veel kosten. Terwijl daar natuurlijk geen vereniging of club te vinden is die zo veel bekendheid geniet in de wereld of in potentie zo’n publiekstrekker is als Van Gogh.