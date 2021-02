Zo beleven de Prinsen Corona-Carnaval

ETTEN - ,,Ik zal niet zeggen dat we het drukker hebben dan andere jaren, maar veel minder druk is het toch ook niet. Er staat stikveul op het programma.

,,Vanmiddag (maandag) bezoek ik bijvoorbeeld een aantal mensen die verkleed aan het thuiswerken zijn. Daar hadden we een oproepje voor gedaan. En ik ga met Hofdame Femke ook nog langs een aantal sponsoren. De afgelopen dagen ben ik ook veel op pad geweest, steeds met een ander protocol-lid.”

,,In vol ornaat ja, dat is op de maandag en dinsdag een beetje gek, want er is niet echt sprake van een carnavalsstemming dit jaar, maar zaterdag en zondag zag je wel overal verklede mensen. Het is heel anders dan andere jaren, je mist het samenzijn met de mensen natuurlijk enorm. Maar je wordt ook creatiever en innovatiever. Als je ziet hoe onze dagelijkse livestream - Vaste Prik - eruit ziet, heel professioneel.”

Volledig scherm Prins Carolus I van 't Zwaaigat mist het echte carnavalsgevoel wel een beetje, maar toch is hij ook dit jaar behoorlijk veel op pad. © Pix4Profs-Ron Magielse

Prins Carolus I

LEUR - ,,Er zijn mensen die in tranen uitbarsten als ze ons zien. Gewoon omdat ze de carnavalssfeer zo missen. Het echte carnavalsgevoel is er niet en wat dat betreft haalt het het niet bij andere jaren.“

,,Voor de carnavalsliefhebber is één zo'n jaar wel te doen, maar nog een keer zo'n jaar, daar moet je toch niet aan denken. Wij, Prins en gevolg, zijn de afgelopen twee weekenden wel op pad geweest voor allerlei bezoekjes. Vanochtend waren we nog bij Baronie TV om wat over carnaval te vertellen, vanmiddag (maandag) bezoeken we ons erelid Jan Rovers en gaan we ook nog bij Inge Mol langs, Prinses van Brabant.”

,,Vanavond (maandag) nemen we in besloten kring DE Zwaaigatverbranding op video op en dat wordt dinsdag uitgezonden. Met al die activiteiten proberen we toch een beetje een carnavalssfeer bij de mensen thuis te brengen.”

Volledig scherm Prins Wilfried I van Zeuvebultelaand. © foto SCZ

Prins Wilfried I

ZEVENBERGEN - ,,Als ik de gesloten cafés en de lege straten zie, dan doet mijn hart pijn. We hebben wel het een ander versierd, zoals de bruggen over de nieuwe haven. En online doen we veel. Maar ik zeg het maar eerlijk: ik vind het helemaal niks.”

,,Niks doen was geen optie. We hebben filmpjes gemaakt en in De Schuur hebben ‘t Uurke voor ‘t Schuurke gedaan. Elke dag komt er wel iets online of op tv om zo het warme feest bij de mensen thuis te brengen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Wat ook heel leuk is: er is een speurtocht uitgezet waarbij mensen een berichtje in de brievenbus van mijn restaurant kunnen doen. Die puilt uit van de lieve kaartjes en tekeningen. Hartverwarmend!”

,,Maar het haalt het niet bij het echte carnaval. Mijn zoon Morris is jeugdprins. Wat zou het leuk zijn geweest om het samen te doen. Ik kijk heel erg uit naar volgend jaar. Want ja, ik ga door als prins, dat wil ik best verklappen. Dit is geen jaar om afscheid te nemen.”

Volledig scherm Jaco Santing, Prins Jacobus dun 1e van ut Zwammegat. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

STANDDAARBUITEN/ZWAMMEGAT - ,,We hebben wel het een en ander gedaan, zoals zaterdag fruitmandjes uitdelen aan de zieken, maar het was toch behelpen. Ook online, met Zwammegat TV. Het leeft niet. Ik heb zondag met vrienden nog een biertje gedronken. Normaal gesproken hebben we daar op maandag een kater van, maar nu was het online en heb ik een heel andere kater: het gevoel was er niet bij.”

Gelukkig was er ook een lichtpuntje. Onze Lichtjesoptocht is zaterdag door kijkers van Omroep Brabant tot mooiste carnavalsmoment ever gekozen. Ze konden uit 22 fragmenten kiezen; op die uit het Zwammegat is door zestienduizend mensen gestemd. Da's toch een lichtpuntje.

En het carnavalmotto voor volgend jaar hebben we ook al: W'vliege deur. Dan hoeven de bouwers niet veel aan te passen, want dit jaar was het W’ vliege d'r in.”