Zo beleefden de leerkrachten het schooljaar: ‘We kregen een kijkje in de thuisomgeving van leerlingen’

Voor het basisonderwijs in regio Zuid is de zomervakantie officieel van start. De leerkrachten zwaaien hun leerlingen uit en blikken terug op een bewogen jaar. Een jaar dat anders dan anders is en dat beleefden ze allemaal op hun eigen manier.

Bergen op Zoom

‘Onvergetelijk afscheid’

Nishita Bakx (32) werkt als leerkracht groep 3/4 aan basisschool de Montessori in Bergen op Zoom. Haar zesde jaar als leerkracht op deze school vat ze samen als een heel speciaal jaar. Bakx: ,,Het afgelopen jaar hebben we als team zo fijn samengewerkt. Dankzij de coronacrisis hebben we het thuisonderwijs goed opgepakt. In het begin was dit zeker even wennen, maar al snel kwamen we tot een goed plan en heeft een interactief platform ons enorm geholpen in het contact met ouders en kinderen.”

Nishita benadrukt dat ze als leerkracht een fijn jaar achter de rug heeft. ,,Je waardeert nog meer wat je gemist hebt als je de kinderen voor een langere tijd niet in het écht kan zien. Vooral in de laatste periode, toen we weer met elkaar naar school mochten, ben ik met de kinderen één-op-één en in groepjes aan het werk gegaan. Die persoonlijke aandacht waardeer ik nu enorm!”

Dat is helaas voor korte duur, want Nishita nam afgelopen donderdag alweer afscheid van haar klas: ,,We zingen elk jaar het liedje ‘Zes weken zonder jou’ van Kinderen voor Kinderen. In plaats van gezamenlijk op het plein, deden we het nu vanuit ons raam naar de klassen aan de overkant. Dat was een onvergetelijk afscheid.”

Volledig scherm Nishita Bakx (32) werkt als leerkracht groep 3/4 aan basisschool de Montessori in Bergen op Zoom. © peter van trijen/pix4profs

Dé belangrijkste vraag? ‘Gaat de musical en het schoolkamp wél door?’

Gwenn Singewald (24) werkt als leerkracht van groep 8 aan IKC Lodijke in Bergen op Zoom. Ze blikt terug op een ontzettend leerzaam jaar. Singewald: ,,Met de komst van de coronacrisis werd digitaal lesgeven het nieuwe normaal. In groep 8 ligt de focus op herhaling, dus wist ik precies wat ik de leerlingen kon vertellen. Dat heb ik opgenomen in instructiefilmpjes. Tussendoor heb ik online enorm veel vragen beantwoord. Maar de belangrijkste vraag die steeds terugkwam: ‘Gaat de musical en het schoolkamp wél door?’”



,,Mijn klas is heel gedreven, dus het thuiswerken pakten ze moeiteloos op. De leuke dingen is wat ze enorm misten.” Als na een lange tijd de schooldeuren weer open mogen, willen de leerlingen niets liever dan zich voorbereiden op het afscheid. ,,We besloten de musical alsnog te doen, in een filmset.” Ze omschrijft het als een onvergetelijk moment.

Volledig scherm Gwenn Singewald (24) werkt als leerkracht van groep 8 aan IKC Lodijke in Bergen op Zoom © Pix4Profs/Tonny Presser

Waarvan Singewald het afgelopen jaar het meeste heeft geleerd? “Als leerkracht maken we het onszelf vaak heel lastig. We bereiden alles tot in de puntjes voor. Ik heb gemerkt dat het vaak veel efficiënter kan. Ook op afstand kun je heel goed samenwerken. Daar heeft ons hele team in toekomst veel profijt van.”

Volledig scherm Anneke Starink blikt terug op een bewogen periode op basisschool D’n Overkant in Etten-Leur. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Etten-Leur

‘Het was spannend’

De Etten-Leurse Anneke Starink, die al sinds 1978 voor de klas staat en afgelopen jaar groep acht onder haar hoede had, is wel aan vakantie toe. ,,Het was spannend, vooral in het begin van de corona-tijd. Met zijn allen probeer je een plan de campagne op te stellen voor het thuisonderwijs. Je wordt heel creatief en de digitalisering komt heel snel binnen.”

Voor de groepen een tot en met zeven werden op basisschool D’n Overkant instructiefilmpjes gemaakt en gewerkt met digitale spelletjes zoals rekentuin en taalzee. Groep acht stortte zich via WhatsApp op de laatste studieweken. ,,Nieuwe stof hoefden we niet aan te bieden. We zorgden voor verdieping en verrijking van hun kennis.” Voor hen geen centrale eindtoets. ,,De adviesgesprekken hebben we begin dit jaar al gehad en scholen in het voortgezet onderwijs hebben die adviezen overgenomen.”

Voor de twee meest belangrijke onderdelen van hun laatste schooljaar, althans volgens de leerlingen, werden creatieve oplossingen gevonden. Het schoolkamp vond met diverse activiteiten in en rond het schoolgebouw plaats. De musical werd op film gezet en aan ouders en kinderen vertoond in de echte bioscoop. Succes verzekerd!

Quote Het was wel een roerige tijd Manja Lubberhuizen, clusterdirecteur ‘Weer terug naar de kern’

Blij dat het vakantie is? ,,Natuurlijk, gewoon lekker vakantie. Maar niet omdat we extreem moe zijn hoor. Maar het was wel een roerige tijd”, vinden zowel clusterdirecteur Manja Lubberhuizen als Corina van de Wakker, de locatieleider van de Etten-Leurse basisschool De Klankhof.

,,In de aanloop naar de sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis hebben wij ons noodplan gemaakt en op het moment dat landelijk besloten werd de scholen te sluiten, waren we klaar voor onderwijs op afstand” vertelt Lubberhuizen die pendelde tussen IKC de Vincent, basisschool ‘t Kofschip en De Klankhof.

Volledig scherm Manja Lubberhuizen blikt terug op een bewogen periode in het basisonderwijs. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Dat onderwijs op afstand werd gedaan met chromebooks, laptops bij uitstek geschikt voor scholen. Leerlingen die daar niet over konden beschikken kregen er een te leen. Na wat oefenen ging het allemaal prima. Leerkrachten namen filmpjes op met uitleg over bepaalde onderwerpen en leerlingen en docenten hadden via ‘Teams’ contact met elkaar.



,,Er werd veel gevraagd van de flexibiliteit van de leerkrachten maar het bracht ook saamhorigheid en docenten kwamen met minder administratie en direct contact met de ouders, weer terug tot de kern: ‘het lesgeven’ en dat was heel positief” vond Lubberhuizen.

Langeweg

‘Trots op wat we samen nu al bereikt hebben’

,,Ik krijg er kippenvel van”, zegt Marlène Ruigrok, directeur van MBO-onderwijsinstelling Marlijn Academie uit Langeweg, vrijdag bij het uitreiken van 72 praktijkopleider-plus certificaten, 28 MBO-praktijkverklaringen en 8 MBO-diploma’s. ,,Ik vind het echt geweldig dat we zoveel mensen hebben kunnen opleiden.”

De feestelijke uitreiking vindt plaats in de fraaie boerenschuur van de Antonius Hoeve waar Marlijn Academie gevestigd is. Niet alleen de geslaagden zijn aanwezig, maar ook veel van hun werkgevers. ,,Het unieke aan de MBO-praktijkverklaring is, dat deze volledig wordt vormgegeven in de werkomgeving”, legt Ruigrok uit. ,,De medewerker gaat dus niet fysiek naar school, maar wordt op de werkvloer door een praktijkopleider begeleid en beoordeeld, waarbij hij of zij moet voldoen aan de werkprocessen van het MBO. En daarom is het zo mooi dat we vandaag ook praktijkopleiders van maar liefst 40 verschillende bedrijven een certificaat kunnen uitreiken, zodat zij die begeleiding kunnen bieden. Het betreft weliswaar nog een pilot, maar ik ben trots op wat we hier samen nu al bereikt hebben.”

Volledig scherm Marlène Ruigrok (midden) is directeur van MBO-onderwijsinstelling Marlijn Academie uit Langeweg. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Oudenbosch

‘We hebben ervan geleerd’

Koen den Hollander is leraar groep 5 en 6 op basisschool De Klinkert in Oudenbosch. Hij heeft het over een rommelig schooljaar: ,,Vooral de periode dat we thuisonderwijs hebben moeten verlenen was pittig.”



Hij ziet ook de voordelen van een schooljaar besmet met corona: ,,We hebben er ook veel dingen van geleerd. Het was ook voor ons een leerzaam schooljaar. Veel oplossingen moeten bedenken op het gebied van ict en de manier van lesgeven bijvoorbeeld. ,,Ik heb het gevoel gehad dat het wat tegenzat door de hele coronacrisis, maar ik ben blij dat we het toch tot een goed einde hebben gebracht.”

Volledig scherm Leraar Koen den Hollander met zijn klas. © Pix4Profs/Peter Braakmann Het mooiste moment dit schooljaar was voor Koen den Hollander de terugkeer van de kinderen op school. ,,Ik heb erg genoten van het moment dat de kinderen weer naar school kwamen. Om ze weer te zien en met ze te werken. Dat is wat ik het liefste doe natuurlijk. Het was een heel uitdagend jaar en we hebben het tot een goed einde gebracht en dat geeft ook wel weer voldoening.”



Het meest kijkt Den Hollander uit naar rust: ,,We werken met pieken en dalen in een schooljaar. Naar het einde toe heb je altijd een hele grote piek. Dan heb je best wel wat extra werkdruk. Er zijn dan oudergesprekken en rapporten. Dat is nu allemaal lekker achter de rug. In de zomervakantie ga ik lekker mijn eigen tijd indelen. En de batterij weer opladen voor een nieuw schooljaar.”

Roosendaal

Volledig scherm Juf Monique van Aalst van basisschool De Lavoor heeft allerlei cadeautjes van leerlingen gekregen © peter van trijen/pix4profs ‘We waren net weer lekker bezig’

Het is een beetje dubbel, zegt Monique van Aalst (58): ,,Zit je net weer een beetje in het ritme van lesgeven, is het ineens zomervakantie. We waren net weer een beetje lekker bezig.’’ Toch is de juf van groep 1 en 2 van basisschool Lavoor-Morelberg wel aan vakantie toe, zegt ze. ,,Het was een vreemd, speciaal jaar. Maar daardoor ontstonden ook leuke ideeen: we lieten met Koningsdag kinderen oranje voorwerpen in hun huis zoeken en soms maakten we van de woonkamer zo nu en dan een gymzaal. Moesten ze een rondje door het huis rennen of een koprol op de bank maken. Dat werkte allemaal prima.’’

Toch was ook juf Monique blij toen ze eindelijk weer ‘live’ les kon geven. ,,Wij misten de kinderen, maar de kinderen misten elkaar ook ontzettend. En het thuis lesgeven was leuk, maar je mist toch een soort van ritme. En nu dat er eindelijk weer een beetje is, is het ineens vakantie. Dat is wel raar.’’

Lavoor-Morelberg gebruikt de zomervakantie om het schoolmeubilair te vervangen, zodat er straks weer goed aan een nieuw schooljaar begonnen kan worden. En juf Monique? Die gaat eerst lekker op vakantie: ,,De Zeeuwse kust, heerlijk!’’

Volledig scherm Daniëlle Hardy (35) werkt als leerkracht groep 8 aan basisschool Gummarus in Steenbergen. © Pix4Profs/Tonny Presser

Steenbergen

‘We kregen een kijkje in de thuisomgeving van onze leerlingen’

Daniëlle Hardy (35) werkt als leerkracht groep 8 aan basisschool Gummarus in Steenbergen. Ze omschrijft haar derde jaar op deze school als een jaar vol veranderingen. Hardy: “,,Er staat een tijdelijke verhuizing voor onze nieuwbouw op de planning, we hebben afscheid genomen van een aantal waardevolle collega’s en de coronaperiode was heel bijzonder.”

Ze blikt er positief op terug: ,,Dankzij het onverwachts thuiswerken, hebben wij een kijkje in de thuisomgeving van onze leerlingen gekregen. Ze laten je van alles zien: hun huisdieren, hobby’s. Alles wordt ineens veel persoonlijker.”

De lerares heeft bewust de terugkomst op school gebruikt om leerlingen goed te laten wennen en inzien wat er nu eigenlijk gebeurd is. ,,Ik heb een grote fotolijst in het klaslokaal neergezet met foto’s van de periode thuis. Het is zo mooi om te zien hoe weerbaar kinderen zijn. In een korte periode zijn ze enorm zelfstandig geworden. De laatste weken voelde het alsof we nooit uit elkaar zijn geweest.”

Met als gevolg een bijzonder afscheid van groep 8. ,,Het schoolkamp hebben we voor de eerste keer in en rondom de school georganiseerd. De kinderen vonden het geweldig!”

Volledig scherm Leerlingen basisschool De Singel in Willemstad verlieten deze laatste schooldag de school met een bellenblaas, om het schooljaar uit te blazen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Willemstad

‘Ouders horen bij het afscheid te zijn’

In de hand een bellenblaas en vele rode wangen van opwinding, zo komen de leerlingen van basisschool de Singel uit Willemstad vrijdag rond het middaguur naar buiten. Zij hadden hun laatste ochtend op school, voordat de zomervakantie begint. Met z’n allen blazen ze op het schoolplein dit bewogen schooljaar uit.

,,Bewogen was het, vanwege corona”, vertelt juf Femke Franken, leerkracht van groep 3. ,, Onze geplande activiteit voor deze laatste schooldag, ‘het dradenspel’, kon ook om deze reden jammer genoeg niet doorgaan. Maar we hebben toch geprobeerd om er met z’n allen een gezellig en leuk afscheid van te maken deze ochtend. Zonder ouders helaas, want dat kan nu dus niet. Dat is ook waarom we het dradenspel hebben gecanceld, omdat zij er niet bij mogen zijn. Dan is zo’n activiteit meteen minder leuk, daar horen ouders bij te zijn.”

Als alternatief hebben alle leerlingen ‘s ochtends klassikaal gezelschapsspelletjes gespeeld. In de klas van juf Femke mochten de jongens de strijd aangaan met de meisjes. Wie gewonnen heeft, blijft in het ongewisse, en wat maakt het uit? Het is vakantie!

Woensdrecht

‘Bijzonder jaar, in alle opzichten’

Ingrid de Ron (52) werkt als leerkracht van groep 1/2 en intern begeleider aan basisschool De Poorte in Woensdrecht. Ze omschrijft het afgelopen jaar als enerverend. De Ron: ,,Het was een bijzonder jaar, in alle opzichten. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we heel snel moesten schakelen naar digitaal lesgeven. Dat heeft iedereen heel goed opgepakt. Met de kleuters heb ik leuke gesprekjes online gevoerd en opdrachten klaargezet.”

,,Als intern begeleider heb ik ervoor gezorgd dat alle kinderen de lessen online vanuit huis konden volgen. Ook heb ik noodopvang geregeld voor ouders met vitale beroepen of die extra hulp wel konden gebruiken. Ik merk wel dat je continu ‘aan’ staat en dat is best vermoeiend.”

Volledig scherm Ingrid de Ron (52) werkt als leerkracht van groep 1/2 en intern begeleider aan basisschool De Poorte in Woensdrecht. © Pix4Profs/Tonny Presser

Gelukkig kreeg ze hiervoor veel wederzijds begrip. ,,Voor iedereen was het een rare tijd en dat zorgt onderling voor verbondenheid. Met leerkrachten, maar ook met ouders. De mooie dingen nemen we mee voor de toekomst. We zien vooral dat de relatie tussen ouders, kind en leerkracht het allerbelangrijkste is. De afsluitende gesprekken deden we met alle ouders en kinderen online. Je zoekt naar mogelijkheden, dat pakt zo bijzonder goed uit!”

Quote Voor iedereen was het een rare tijd en dat zorgt onderling voor verbonden­heid. Met leerkrach­ten, maar ook met ouders Ingrid de Ron, leerkracht basisschool De Poorte in Woensdrecht

Wouw

‘Het is me eigenlijk wel meegevallen’

Normaal is ze écht moe na het schooljaar, maar dit jaar niet. ,,Het voelt anders... dit was zo’n bijzonder en onvergetelijk schooljaar. Maar het is me eigenlijk best meegevallen’’, zegt Femke Loos. De 29-jarige juf staat normaal voor groep 8 van basisschool De Baayaert, maar ook hier gooide corona het schooljaar door de war.

Volledig scherm Juf Femke van basisschool De Baayaert in Wouw. © peter van trijen/pix4profs ,,Maar gelukkig was het spannendste al achter de rug. De schooladviezen en het inschrijven is allemaal al voor het uitbreken van corona gebeurd.’’ Wel jammer was dat de leukste dingen voor haar groep-achters - de musical en het kamp - niet door konden gaan. Toch zijn ook daar oplossingen voor bedacht: ,,Ouders van één van de leerlingen hebben een camping, bij hen mochten we een kampdag houden.’’ In plaats van de musical werd er een eigen film gemaakt, die leerlingen mee naar huis kregen.



Juf Femke ziet dat er ook een hoop mooie dingen zijn ontstaan door corona: ,,We zijn met z’n allen digitaal vaardiger geworden: videobellen, online lesgeven... het heeft ook een hoop kennis opgeleverd.’’ En nu? Op vakantie? ,,Nou, ik zou eigenlijk drie weken naar Noorwegen gaan, maar ik blijf deze zomer toch maar thuis.’’

Zegge

‘Verstoppertje spelen op school vonden ze nog het leukst’

Per kruiwagen werden de tien schoolverlaters van de Zegse basisschool Mariadonk vrijdag de school uit gekieperd’. Een traditie, waar Aukje Nooijens (43) ieder jaar naar uitkijkt. ,,Veel is dit jaar anders, maar dit hebben we gelukkig nog kunnen doen.‘’

Juf Aukje dacht aanvankelijk dat het zo’n vaart niet zou lopen. ,,Toen de school toch op slot ging, was het keihard schakelen naar online thuisonderwijs via Teams. Dat was wennen. Ook bij mij thuis, want ik geef niet alleen les aan groep 7 en 8, ik heb ook twee kinderen in die leeftijd. Even hadden de leerlingen het gevoel dat het vakantie was, maar gaandeweg pakten ze het goed op. Voor mezelf was het intensief en toch ook leuk. Het was wat relaxter in de ochtend, maar je bent wel de hele dag oproepbaar en ‘s avonds vaak nog even bellen met de ouders. Gelukkig kon ik ze allemaal goed bereiken en andersom.’’

Volledig scherm Juf Aukje van de Zegse basisschool Mariadonk gooit de kinderen met een kruiwagen van het schoolplein af © Pix4Profs/Peter Braakmann

Online onderwijs voor bijvoorbeeld een ziek kind, ziet juf Aukje ook na corona wel gebeuren. ,,En oudergesprekken kan ook best.‘’ Toch gaat er niets boven kinderen in de klas. ,,Het was zo fijn om ze weer terug voor mijn neus te zien. We begonnen met halve klassen. Omdat ik een combiklas heb kon ik de ene dag groep 7 en de andere groep 8. Dat werkte heel relaxed.’’

In deze laatste week kon ze met de schoolverlaters nog leuke dingen doen. ,,De musical is via livestream opgevoerd. Geen kamp in Burgh-Haamstede, wel een dagje op de Rucphense hei, een moordspel in het centrum van Roosendaal en verstoppertje op school. Dat laatste vonden ze nog het leukst van alles, zo zie je dat kinderen ook met kleine dingen tevreden zijn.‘’