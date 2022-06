Zilveren Moeierboompjes voor vijf bijzondere Etten-Leurenaren

ETTEN-LEUR - Maar liefst vijf Etten-Leurenaren werden woensdagavond in café De Klomp overvallen en geëerd met een Zilveren Moeierboom. Ze wisten niet wat hen overkwam.

Volle bak in café De Klomp terwijl een aantal mensen totaal niet in de gaten had dat zij het middelpunt van de belangstelling zouden worden en onderscheiden met De Zilveren Moeierboom.

De unieke Etten-Leurse onderscheiding voor mensen die zich ‘gedurende lange tijd en belangeloos dienstbaar hebben gemaakt op het gebied van sociaal, cultureel, maatschappelijk en sportief terrein’ is ooit in het leven geroepen bij een kletspraatje aan de toog van kroegbaas Jac van Dongen van café De Klomp.

Zilveren speld

STEP (Stichting Etten-Leur Promotion) maakte zich sterk voor de organisatie en sinds 2015 worden inwoners van Etten-Leur geëerd met een zilveren speld. STEP is inmiddels ‘in slaapstand’ zoals het bestuur zegt, maar deze traditie wordt voortgezet.

Volledig scherm De vijf gelukkigen van links naar rechts: Toon Bastiaansen, Wilma Borm Dekkers, Corry Roovers, Joost van Rijckevorsel en Ton van Etten. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

De selectiecommissie boog zich over de aanmeldingen en drie jaren werden, in verband met de coronaperiode, gebundeld om vijf mensen uit Etten-Leur te huldigen. Dat werd gedaan door ‘De Moeierboom’ die via de luidsprekers van De Klomp uitlegde waarom die mensen hun onderscheiding verdiend hadden.

Onvermoeibare inzet

De eerste huldiging was voor ‘wie kent ‘m niet Toon Bastiaansen’ ook wel bekend als Maître Antoine, 55 jaar lid van Leurse Leut waarbij hij 17 Leurse leutvorsten heeft versleten. Het is maar een van zijn vele bijdragen aan de Etten-Leurse gemeenschap. Joost van Rijckevorsel was nummer twee die de Zilveren Moeierboom opgespeld kreeg door Jac van Dongen, vanwege zijn onvermoeibare inzet voor het immer populaire openluchtfestival Popelucht.

Volledig scherm Na afloop onthulden ze gezamenlijk het schild aan de gevel van De Klomp met de namen van alle gedecoreerden. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Gepensioneerd docent Techniek en Maatschappelijke Vorming Ton van Etten, die zich als ondernemende alleskunner heeft ingezet voor zijn omgeving en dat nog steeds doet vooral met zijn huidige voorzitterschap van non-profit stichting Loods 11 was aangenaam verrast door zijn onderscheiding.

Smoes

Wilma Borm-Dekkers, voorzitter van Stichting Art2gether, had helemaal niks in de gaten toen ze De Klomp binnen kwam. Zij werd gelokt met de smoes dat haar mán een cadeau zou krijgen, hetgeen haar wel enigszins vreemd voorkwam.

Last but not least werd ‘de koningin’ van Jeugdland Corry Roovers onderscheiden vanwege haar inzet. Ook zij wist van niets. Tot slot werd buiten aan de gevel van De Klomp het bord onthuld, aangevuld met de namen van de nieuwe gedecoreerden.