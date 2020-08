Zijn branche wordt hard geraakt: ‘Creativiteit ontstaat in tijden van beperkingen’

,,Hier zat eerst The Travel Company. Een goede vriend van ons, Bert Thijssen, runde dat. Hij kreeg het echter te druk en mijn vriendin had zich vorig jaar juist omgeschoold tot reisagent. Dit was dé mogelijkheid om het gelijk serieus aan te pakken. We tekenden vlak voor de eerste golf voor de overname per 1 juli. Carolien gaat de kar trekken en ik doe op de achtergrond mee.”



,,Reizen is sowieso onze gezamenlijke passie, het liefst naar de meest onherbergzame gebieden. Het is heerlijk om even zonder telefoon, televisie of krant om je heen te zijn. In landen als Nepal kan ik echt ruimte in mijn hoofd maken. Ik denk weleens: wat zijn die mensen daar gelukkig.''