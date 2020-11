Zij namen midden in de coronacrisis een sterrenrestaurant over

Aantal ww-uitkerin­gen stijgt in Et­ten-Leur minder hard dan gemiddeld

24 november ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Het percentage ww-uitkeringen in West-Brabant bedraagt, net als in heel Nederland, in oktober drie procent. Ook in Etten-Leur en Moerdijk ligt dat percentage rond het gemiddelde. Wel steeg het aantal uitkeringen in Moerdijk het afgelopen kwartaal meer dan gemiddeld. In Etten-Leur ging het beter dan gemiddeld en steeg het aantal minder snel.