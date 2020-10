Zij maken zich zorgen om tweede golf in het verpleeghuis: 'Zelf nauwelijks bijgekomen’

Dit keer zal de zorg beter in staat zijn ouderen te beschermen zonder ze af te sluiten van de rest van de wereld, denken specialist ouderengeneeskunde Brouwers en gezondheidszorg- en neuropsychologe Lamper. Dat er opnieuw een langdurig en algemeen bezoekverbod in verpleeghuizen zou komen kunnen zij zich nauwelijks voorstellen.

Nu is maatwerk mogelijk

,,In het voorjaar waren we gedwongen tot ingrijpende maatregelen die overal hetzelfde waren. We hebben nu meer kennis, meer mogelijkheden om te testen en wél voldoende beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen we beter kijken waar maatregelen precies nodig zijn en kunnen we uitzonderingen maken als de situatie daarom vraagt. ”