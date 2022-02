Ziengaovut vindt een sluipweggetje: met clips en Facebook gaat het liedjesfeest alsnog door

ETTEN-LEUR - De Ziengaovut kan dit carnavalsseizoen tóch doorgaan. Zo’n drie maanden later dan normaal en in een andere vorm, maar: er wordt gehost en gezongen.

In normale jaren kiezen Stijlorenrijk en Zwaajgat al in november hun favoriete carnavalskraker tijdens het liedjesfestijn. De afgelopen twee jaar trokken het coronavirus en de maatregelen die daarbij hoorden een streep door het evenement.

Vorig jaar verving de organisatie de Ziengaovut door een succesvolle quiz, dit keer komt er online alsnog een podium voor carnavalsmuziek van eigen bodem. ,,We laten de Ziengaovut van tóch nog doorgaan", laat Leila Verwijmeren van de organisatie weten. ,,We gaan clips opnemen en deze online delen, zodat iedereen de deelnemers vanuit huis kan bewonderen.”

Acht deelnemers

Er hadden zich al acht deelnemers ingeschreven voordat de Ziengaovut in november werd afgelast. Volgens Verwijmeren is het nog niet 100 procent zeker dat al die deelnemers mee kunnen en willen doen met de clipopnames. ,,Maar we hopen dat ze er bijna allemaal of allemaal bij zijn.”

De clips worden volgende week met een beperkt aantal aanwezigen opgenomen. De Zienagaovut wil de opnames in de week voor carnaval delen via Facebook; kijkers kunnen dan ook stemmen op hun favoriet. In het weekend van carnaval zelf wordt bekend wie er met de publieksprijs en prijs van de prinsen vandoor gaan.

Verwijmeren: ,,Superfijn dat we toch een weg hebben gevonden.Nu mensen tijdens carnaval waarschijnlijk toch de kroeg in kunnen, denken we de meeste mensen te bereiken op deze manier: met clips die iedereen op zijn eigen moment kan bekijken.”