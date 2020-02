Ziengaovut Etten-Leur in ere hersteld

Oude en nieuwe garde

Hij deed dat in het bijzijn van de oude en de nieuwe garde. De oude in de persoon van Kees van Aert, de huidige wethouder die in de roemruchte jaren van het Etten-Leurse carnavalslied voorop liep. “In de jaren ‘80 en ‘90 was dat echt een evenement”, herinnert hij zich terwijl hij alle voorbijkomende nummers in de Klomp mee weet te zingen. “Op de Ziengaovut in de Nobelaer zat 800 man. De winnaar en de nummer 2 mochten hun liedje op single laten opnemen. Daar deed je je best wel voor.” Waarom het daarna aan populariteit inboette, hij krijgt er de vinger niet achter.

Laila Verwijmeren al helemaal niet. Met 1996 als bouwjaar maakte ze de glorietijd van de Ziengaovut niet eens mee. “Als lid van de Stijloren zit ik in twee commissies, waaronder die voor de avond”, zegt ze. “Die is een keer bijna afgelast vanwege te weinig deelnemers. Dus daar hebben we de schouders onder gezet, een nieuwe opzet bedacht en daar staan we nu. Afgelopen 16 november hadden we weer een Ziengauvot die een groot succes was. Niet meer in een grote zaal als de Nieuwe Nobelaer of het Turfschip, maar gezellig in de kroeg. Het ene jaar in Etten, het andere in Leur. Met steeds maar maximaal elf deelnemers.” Dat laatste vindt Van Aert een slimme zet: “Zo houd je het exclusief, dan willen de bands en de kapellen echt wel meedoen.”