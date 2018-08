Zieke huisdieren van arme mensen in Etten-Leur krijgen mogelijk hulp van de gemeente

ETTEN-LEUR - Als de plaatselijke dierenartsen iets bedenken om minima met huisdieren in nood tegemoet te komen, dan wil de gemeente 'graag met hen in gesprek.'

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van de fractie Leefbaar Etten-Leur.

De gemeente Etten-Leur heeft een dierenvoedselbank. Zoals de gemeente zelf ook aangeeft, ligt het voor de hand dat mensen die al moeite hebben om voedsel voor hun huisdier te kopen, zéker in de problemen komen wanneer dat dier ziek wordt. Moet er bijvoorbeeld op doorverwijzing een operatie uitgevoerd worden, dan kunnen die kosten enorm hoog oplopen.

In gesprek

De fractie Leefbaar had gevraagd of de gemeente in gesprek wil gaan met dierenartsen over het feit dat er inwoners zijn die de kosten voor diergeneeskundige zorg niet kunnen betalen, maar die soms wèl één of zelfs meerdere huisdieren hebben.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van 'onze maatschappelijke omgeving', steun verdienen. Maar Etten-Leur denkt daarbij niet in de eerste plaats aan financiële steun. Maar mochten de dierenartsen zich melden, dan gaat Etten-Leur als gezegd graag met hen in gesprek.

Geen plannen

Voor zover bekend bij dierenarts Hugo van Duijn van Sterkliniek dierenartsen West-Brabant bestaan er binnen deze praktijk op dit moment geen plannen om iets speciaals te ondernemen voor dieren van mensen met een beperkt inkomen. Het onderwerp, zegt hij, is niet nieuw en er valt ook zeker wat over te zeggen, maar op dit moment zijn er naar mijn weten geen denkprocessen in die richting gaande."

De gemeente ondersteunt de dierenvoedselbank door het betalen van de eerste drie maanden van de huur van ruimte in het Edward Poppe internaat. Dat is een eenmalig gebaar en dat kost de gemeente iets meer dan duizend euro. Voorwaarde was dat de dierenvoedselbank zelf zou zorgen voor hulp om het pand minimaal een jaar te huren en dat is gelukt.

Volledig scherm Stichting Pets Food Care zit sinds enkele weken aan de Vosdonk in Etten-Leur. © peter van trijen/pix4profs