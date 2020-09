Zicht op Schoenmakershoek Etten-Leur

corso zundert Geen bloemencor­so dit jaar: zo zou Zundert er vandaag uit moeten zien

6 september ZUNDERT – Het is een historisch stille eerste zondag van september in Zundert dit jaar. Het onvermijdelijke gebeurde: het bloemencorso gaat niet door. Al in maart ging de kogel door de kerk: er rijden dit weekend geen waanzinnige wagens door het hart van Zundert. Een overzicht van foto's en video's. Zo had Zundert er dit weekend uit kunnen zien.