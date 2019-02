Zeventien nieuwe woningen Triangeldreef Etten-Leur eind 2020 gereed

Bureau Brabant besteedt aandacht aan ernstige misdrijven in Et­ten-Leur, Waalwijk en Eindhoven

7 februari ETTEN-LEUR - In de aanstaande uitzending van Bureau Brabant, die op maandag 11 februari te zien is, wordt er aandacht besteed aan diverse misdrijven in deze regio. Zo komen diefstallen in Etten-Leur en Waalwijk voorbij en komt ook de schietpartij bij het PSV-stadion in Eindhoven aan bod.