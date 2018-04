Zeven Etten-Leurenaren krijgen koninklijke onderscheiding

ETTEN-LEUR - Zeven Etten-Leurenaren hebben donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Zes inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ria Trouw (63, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ria Trouw is al 33 jaar vrijwilliger bij de Mariaparochie in Etten-Leur. Tevens is ze secretaris van het Lambertuskoor en stelt zij ook het koorblad samen. Ze was jarenlang secretaris van de Katholieke Vrouwen Organisatie. Tegenwoordig is ze bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen Etten.

Rinus Blom (76 jaar, Etten-Leur) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

50 jaar geleden begon Blom met zijn autorijschool Blom BV. Hij leverde hiermee een grote bijdrage aan de werkgelegenheid en economie in Etten-Leur en omstreken. Blom organiseert ook jaarlijks paardensportevenementen, financiert Stichting Paard, Prestatie en Sport en is in 2017 benoemd tot Paardensportman van het jaar van Noord-Brabant.

Ria van Ginneken (71 jaar, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ria van Ginneken is sinds 1969 vrijwilliger bij de Mariaparochie. Ze heeft veel betekend voor de koormuziek in Etten-Leur. Ze was dirigent, medeoprichter van het kinderkoor en lid van de parochievergadering. Van Ginneken heeft gecollecteerd voor het Diabetes Fonds, de Hartstichting en voor de Maag Lever Darm Stichting.

Kees Naalden (72 jaar, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees Naalden is vrijwilliger en bestuurslid van de Volkstuindersvereniging Etten-Leur. Hij organiseert activiteiten op tuincomplexen en geeft rondleidingen aan de jeugd. Naalden is oprichter bij stichting Samentuin van Gogh. Hij heeft een ecologische moestuin gevormd van een braakliggend terrein en werft sponsors voor de moestuin.

Rob Schrauwen (73 jaar, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Schrauwen is medeoprichter van het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur. Hij hielp mee aan de opbouw van het museum en verzorgde wisseltentoonstellingen. Tegenwoordig is hij redactielid van het kerkblad “Informaria”, vrijwilliger bij de Heemkundekring Jan Uten Houte en verzorgt hij rondleidingen bij het Grafisch Museum te Wouw.

Arie Slagboom (75 jaar, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Arie Slagboom was vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen. Hij begeleidde wekelijks de (rolstoel)wandelaars. Slagboom is ook vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur, waar hij onder andere de maandelijkse editie van het kerkblad verzorgd, de teksten voor de kerkdiensten drukt en regelmatig zieke en oude gemeenteleden bezoekt.

Hans Stevens (70 jaar, Etten-Leur) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hans Stevens richtte in 1993 wijkvereniging Centrum West op. Hij was penningmeester, voorzitter en secretaris van de wijkvereniging. Stevens was ook bestuurslid van motorclub ‘Speedy Gonzales’. Hij was betrokken bij veel activiteiten voor de motorclub. Stevens was burgerraadslid voor D66 in Etten-Leur van 2014 tot 2018.