Zelfrijdende voermengwagens en voerrobots: welkom in de wereld van Peeters uit Etten-Leur

Update Automobi­list rijdt door na aanrijding met hardloop­ster in Et­ten-Leur, politie blijft zoeken

18 oktober ETTEN-LEUR - Een personenauto is donderdagochtend doorgereden nadat hij in de omgeving van de Vlaamse Gaai / Nachtegaal in Etten-Leur een hardloopster aanreed. De politie is op zoek naar de bestuurder.