ZaZoMaMi, het maakt niet uit: Etten-Leur vierde carnaval

ETTEN-LEUR - MaMi werd dit jaar noodgedwongen veranderd in ZaZoMi. Van ouderwets carnaval vieren is geen sprake, maar de betrokken clubs lieten zich niet onbetuigd. Er werd carnaval gevierd in Etten en Leur!

Om dat carnavaleske sfeertje toch naar buiten te brengen bedacht Anton van Dorst, penningmeester van Heemkundekring Jan uten Houte, dat Etten-Leur best wel wat 'carnavalssmoel' kon gebruiken. De ExpoRuimte die de Heemkundekring tot zijn beschikking heeft in het oude Rabogebouw aan het Burchtplein was daar uitermate geschikt voor.

Quote Carnaval is een cultureel erfgoed Piet Paantjens, Voorzitter van de Heemkundekring De koppen werden bij elkaar gestoken en zo ontstond een compleet nieuwe samenwerking tussen stichting MaMi, diverse bouwclubs van Etten-Leur, KV Leurse Leut en SC de Stijloren.



En het bleef niet bij Etten, ook in Leur werd in de etalage van ijssalon Prego nabij het Van Bergenplein een tentoonstelling ingericht. Allerlei attributen die te maken hebben met carnaval: bouwtekeningen voor wagens, kostuums, clubprijzen van optochten, MaMi herinneringen en een echte originele Spijkerbroek van kv De Duimkes die jaarlijks het Spijkerbroekhangen organiseert, pronken er om het carnavalsgevoel een duwtje te geven.

Verbroedering

Aan prins van Etten: Thomas III en de Leurse Carolus I de eer om de tentoonstelling op carnavalszaterdag om elf-over-elf te openen. Voorzitter van de Heemkundekring Piet Paantjens was blij met de verbroedering en de unieke samenwerking. ,,Carnaval is een cultureel erfgoed", zei hij en bood de hoogheden een Schrobbelèrke aan om de ijzige kou te verdrijven en een toost uit te brengen op deze nieuwe vorm van 'metELkaar'.

Paantjens sprak de hoop uit op een jaarlijks terugkerende traditie, maar dan wél binnen. De beide hoogheden waren het daar roerend mee eens. Na de opening gingen zij weer op pad om hun prinselijke taken te vervullen, want ook dit jaar zijn hun agenda's overvol. Nood breekt wet, de prins gaat naar zijn onderdanen in plaats van andersom.

Volledig scherm Jeugdprins Gustaaf en hofdame Benthe reiken de prijs uit aan Ad Koevoets. © Pix4Profs/Marina Popova

Zo ook gistermiddag, toen het bestuur van MaMi op pad ging om prijzen uit te reiken aan de winnaars van de 'Hang je mooiste kieltje buiten' actie. Via Nieuwe Nobelaer konden mensen zich aanmelden. En zodoende hadden 32 deelnemers al hun creativiteit in de strijd gegooid om felbegeerde prijzen, tegoed bonnen voor een van de twaalf Etten-Leurse café's en Nieuwe Nobelaer, in de wacht te slepen. De route met exposanten was te downloaden via Nieuwe Nobelaer en bracht 525 publieksstemmen op.

Dat had als resultaat dat maar liefst dertien adressen bezocht moesten worden en al glibberend en slippend manoeuvreerde de stoet MaMi wagens, voorzien van ballonnen en posters, zich door Leur met prins Carolus I en door Etten met prins Thomas III.

Quote Carnaval moet in leven blijven Maaike de Regt

In Leur werd de publieksprijs, begeleid door carnavalsmuziek, confettikanon, en toepasselijke toespraak overhandigd aan Maaike de Regt die in de Henegouwenlaan volgens zeggen haar carnavalsgevoelens had geuit. Het resultaat mocht er zijn en de waardering werd op prijs gesteld. ,,Heel erg bedankt. Carnaval moet in leven blijven", zei ze.

Anderhalve meter

In Etten bracht jeugdprins Gustaaf onder andere een bezoek aan Ad Koevoets. Ook zij had iets uitzonderlijks in haar voortuin en voor de ramen van haar woning aan de Bazuinlaan gecreëerd. ,,Ik ben er een avond mee bezig geweest. Ik was de poppen aan het wegzetten toen ze al riepen: anderhalve meter hè!" Van het bezoek aan de prijswinnaars werden opnames gemaakt die terug te zien waren via livestream van De Stijloren in de 'studio' van Nieuwe Noberlaer.