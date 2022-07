Zandhappen en scoren met een biertje erbij tijdens Beachhandbaltoernooi van Internos

In principe was iedereen die ook maar enigszins verbonden was met de handbalvereniging welkom tijdens het beachweekend. Vrijdagavond was vooral een sportavond voor familie, vrienden, verenigingen en wie ook maar zin had om aan te sluiten. En het bleef niet alleen bij handbal. Ook voetbal, volleybal en tafeltennis deed mee. ,,We hadden 20 teams en rond de 150 mannen en vrouwen. Naderhand een feestje buiten, heel gezellig”, zegt Jochem Holthuizen van de organisatie.

Zaterdag was voor de jeugd, compleet met waterspelletjes, waar ook teams uit de omgeving zich bij aansloten.

Volledig scherm Beachhandbaltoernooi van handbalvereniging Internos. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Volledig scherm #NLBEELD# 20220717 - Etten-Leur - Beachhandbaltoernooi van handbalvereniging Internos op het buitenveld bij de sporthal. FOTO: RAMON MANGOLD/ PIX4PROFS © Pix4Profs/ Ramon Mangold

De veertien mannen- en vrouwenteams die zondag aantraden bestonden in principe uit senioren en recreanten, allemaal verbonden met de vereniging. Maar naar die regels werd niet zo nauw gekeken. Vrouwen sprongen bij, in herenteams, en jongens uit team B, leeftijdsgroep 15, 16 jaar mochten ook hun hakken in de 200 kuub zand zetten.

Volledig scherm Beachhandbaltoernooi van handbalvereniging Internos. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Drie keer

De spelers van Lina’s Angels, het mannenteam vernoemd naar het dochtertje van de handballer die er niet bij was, komt elk jaar op uitnodiging van Carlos, een oud Internos-speler. Ze wonen geen van allen in Etten-Leur. Tijs is rugbyspeler, Roos de hockeyster scoorde drie keer, Rens doet het liefst zo min mogelijk en Julien, de fitnesser dacht dat ze al twee keer gewonnen hadden. Hij moest verwonderd constateren dat de scheidsrechter daar anders over dacht. ,,Maar we hebben wel lol”, zei hij en liet de kan met bier nogmaals rondgaan.

Kortom het sfeertje was prima en volgend jaar wordt de afsluiting van het seizoen, vanwege het 60-jarig bestaan, nog grootser aangepakt, verklapt voorzitter Ron Dujardin.

Volledig scherm Beachhandbaltoernooi van handbalvereniging Internos. © Pix4Profs/ Ramon Mangold