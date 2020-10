WP 6 warm nest voor jonge ondernemers: ‘Mensen maken elkaar hier groter’

ETTEN-LEUR - Naomi Braspenning durfde de sprong in dit rare jaar toch te wagen. Ze zegde een contract in loondienst op om zich volledig op haar communicatiebedrijf B-PRESS te richten. ,,En dat mijn bedrijf er goed genoeg voor staat om die stap te kunnen zetten, heeft alles te maken met dit plekje en met X EL.”

Braspenning was een van de startende ondernemers die in dat Alwel-pand aan het Stationsplein ruimte kregen om een bedrijf op te bouwen. Nu X EL gesloopt wordt, is de 24-jarige één van de negen X EL-ondernemers die tijdelijk doorschuiven naar een leegstaand pand aan de Wipakker: ‘WP 6'.

Quote Dit zijn jonge mensen met eigen ideeën, die van aanpakken weten. Als er een deur klemt, lossen ze dat zelf op Peter van Dorst, projectleider X EL en WP 6

WP 6 is sinds anderhalve maand open, de jonge gebruikers beginnen zich te settelen. De gemeente is eigenaar van het gebouw en treedt op als verhuurder van het pand, dat op termijn gesloopt moet worden. ,,Jonge, creatieve ondernemers krijgen hier tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen”, zegt projectleider Peter van Dorst. ,,Wij hebben er als gemeente weinig omkijken naar. Dit zijn jonge mensen met eigen ideeën, die van aanpakken weten. Als er een deur klemt, lossen ze dat zelf op.”

WP 6 dient als ‘springplank’ voor bedrijven als Flow, van hovenier en tuinarchitect Jeffrey Thijssen (27). Hij huurt er een loods; precies wat zijn bedrijf nu nodig had. ,,In X EL had ik een kantoor, een klein atelier en wat opslagruimte. Bijna al het handwerk moest ik op locatie bij klanten doen. Nu kan ik veel meer voorbereidend werk hier doen. Balken op maat zagen, houtverbindingen maken, verven. Dat werkt efficiënter - en voor een ondernemer levert efficiëntie geld op. Hier kan ik groeien.”

Quote We wijzen elkaar op interessan­te contacten en opdrachten. En er is altijd iemand bij wie je binnen kunt lopen met een idee of vraag Naomi Braspenning, eigenaresse B-PRESS

Ook ‘collega’ Braspenning denkt dat WP 6 haar kan helpen een volgende stap te zetten. ,,Niet alleen vanwege de vierkante meters. Vooral omdat we elkaar hier vooruit helpen. We wijzen elkaar op interessante contacten en mogelijke opdrachten. Er is altijd iemand bij wie je binnen kunt lopen om een idee te toetsen, een vraag te stellen. Mensen maken elkaar hier groter.”