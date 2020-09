World Cleanup Day in West-Brabant: 'Het liefst zou ik de hele wereld schoonmaken’

BERGEN OP ZOOM / SPRUNDEL / ETTEN-LEUR - Het hele land stond zaterdag in het teken van World Cleanup Day. Ook in West-Brabant trokken mensen fanatiek de straat op met hesjes, prikkers en vuilniszakken.

Sprundel Schoon. Onder die naam trokken zo'n zestien vrijwilligers gewapend met prikkers het dorp in. Saskia Hontelé, initiatiefneemster van de groep, is stellig: ooit wordt afval op straat gooien niet meer als iets normaals beschouwd. Maar op dit moment is het bewustzijn bij veel mensen nog te laag, meent ze.

,,Sinds ik met pensioen ben, maar ik elke dag zo'n twee à drie rondes door Sprundel. Met handschoenen, een prikker en een vuilniszak verwijder ik dan zoveel mogelijk vuil. Eigenlijk kun je het de hele dag door doen; na vijftien minuten ligt er alweer nieuw vuil." Wat ze allemaal vindt onderweg? ,,Van blikjes tot verpakkingen, maar ook condooms en zelfs vieze onderbroeken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er.”

De gedreven Sprundelse heeft in het schoonhouden van het dorp haar missie gevonden. En ze inspireert er anderen mee. ,,Sinds ik zo'n drie keer per dag mijn ronde doe, heb ik van veel mensen gehoord dat ze datzelfde wat vaker gaan doen. Dat vind ik te gek. Het liefst zou ik de hele wereld schoonmaken, maar dat gaat me niet lukken. Het is goed als steeds meer mensen opstaan om hetzelfde te doen.”

Die zaterdagmiddag heeft de vrijwilligersgroep zelfs Saver bereid gevonden om het vuil te komen ophalen. Tevreden kijkt Saskia toe. ,,Het duurt misschien even, maar ik weet zeker dat dit zich als een olievlek gaat verspreiden over de gemeente. Ook in Rucphen zijn inmiddels groepjes opgestaan om vaker vuil op te ruimen. Dat maakt mij blij. Meer vrijwilligers mogen zich uiteraard altijd bij ons aansluiten."

Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom werd er zelfs in het water vuil geruimd. Deelnemers mochten met een sup van de SupSurfari de rietkragen in. Op een dag dat de zon zich van zijn beste kant laat zien, is vuil opruimen helemaal zo vervelend niet. Zeker niet als je dan ook nog het water op mag met een supboard. Marlies van Lier en Ron Geertse, initiatiefnemers van 'Hoe schoon is jouw strand?', zijn dan ook blij met de leuke reacties die ze hierop ontvingen.

Marlies: ,,Mensen konden zich van tevoren inschrijven om mee te helpen, maar er zijn ook spontaan veel mensen nog aangehaakt." Volgens de enthousiaste Bergse werkt het aanstekelijk. "Eigenlijk wil iedereen in Bergen op Zoom een schoon strand. Als mensen ons dan bezig zien, zijn ze geneigd ons te helpen. Dat is tof.”

Op het strand aan de Boulevard is het een gemeleerd gezelschap dat schoonmaakt, van kinderen tot oudere mensen. Marlies: ,,Zelfs de politie deed mee. Op de sup! Ik word er heel blij van als ik merk dat het zoveel mensen aan het hart gaat." De locatie van het Bergse strand is niet zozeer een gunstige, met de McDonalds aan de overkant van de straat.

,,Dat hebben zeker ook vandaag weer gezien: frietzakjes, mayonaisebakjes... McDonalds heeft overigens wel een schoonmaakteam, maar het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om dingen netjes op te ruimen.” Ondertussen nemen Marlies en Ron een compliment in ontvangst van een passant. Marlies straalt. ,,Daar word je toch blij van? Volgend jaar weer, wat mij betreft.”

Etten-Leur

Etten-Leur pakt het dit jaar groots aan: met een paar honderd deelnemers en tal van deelnemende organisaties mag de stad spreken van een groot succes. Van politieke partijen tot natuurverenigingen, de scouting, een advocatenkantoor, een rotaryclub en nog veel meer organisaties. Olga Vrolijk kan bijna niet bevatten dat het echt zo'n succes is geweest. Vorig jaar deed ze voor het eerst mee aan World Cleanup Day vanuit natuurvereniging IVN waarbij ze betrokken is.

Volledig scherm Op afvaljacht in en rondom het Schoenmakerspark in Etten-Leur. © Pix4Profs-Ron Magielse In aanloop naar World Cleanup Day van dit jaar dacht ze: dat kan nog veel grootser. Olga: ,,De afgelopen maanden heb ik daarom een overkoepelend initiatief opgezet, waarbij alle acties onder de aandacht werden gebracht. Maandenlang hebben we ontzettend veel op Facebook gezet om mensen aan te sporen mee te doen, op wat voor manier dan ook."

En met succes. Hoeveel mensen er dit jaar meededen weet ze niet exact, maar het zijn er zeker een paar honderd. ,,Het is natuurlijk ook een thema wat bij een steeds groter publiek leeft. Daar ben ik blij om, want we moeten hier met z'n allen echt de urgentie van inzien. En zeg nu zelf: iedereen houdt van een schone omgeving, toch?”

Ook in Etten-Leur werd aan het water gedacht. Zo besloten enkele dames hun sup in de Leurse haven te gooien en deze plek te ontzien van afval. Deelnemers in Etten-Leur vonden van alles: stripboeken, brilglazen, veel plastic, blikjes, snoeppapier, piepschuim... Olga: ,,Het maakt mensen echt bewust van het probleem. We kregen aan het einde van de middag van veel deelnemers de vraag wanneer ze weer eens mochten meehelpen. Dat maakt mij blij."