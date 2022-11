Workshops voor jongeren met parkinson in Etten-Leur

Actief bewegen helpt de gevolgen van parkinson(isme) te verzachten of te vertragen. Door extra te trainen is het voor ‘yoppers’ mogelijk om langer mobiel te blijven en zaken zelf te blijven regelen.

Er is een beweegcoach aanwezig die kan helpen bij de keuze welke beweegvorm het best bij de yopper past en kan informeren over de diverse sportclubs en bewegingsaanbieders. Tussen de drie rondes van workshops (steeds 20 minuten) is er een kwartier pauze. Deelnemen kan zowel staand als zittend.

De organisatie is in handen van Yoppers West-Brabant. Locatie is De Linde aan de Wipakker 16 in Etten-Leur. Inloop vanaf 13.30 uur, de workshops beginnen om 14.00 uur. Na afloop (16.00 uur) is er een borrel.