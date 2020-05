Wordt dit de zomer zonder zomerstop, voor voetbalclubs?

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Kunnen voetballers dit jaar ook in juli de wei in? Verenigingen als Internos, DSE, Seolto, Virtus en Unitas verkennen hun opties. Nu de corona-epidemie voetbalclubs deze lente tot een pauze dwong, overwegen ze in de zomer ‘open’ te blijven.

De afgelopen weken werden de trainingen voorzichtig hervat. Zonde als de velden over een maand alwéér leeg zijn, vinden veel voetballers, die stonden te trappelen om weer ‘de wei in’ te kunnen. Bovendien: nu veel vakantiebestemmingen onbereikbaar lijken, hebben clubs het gevoel dat ze hun leden echt iets kunnen bieden als ze ook in de zomer trainingen bieden.

,,Er komt een situatie aan waarin veel leden waarschijnlijk niet of niet lang weggaan, in de vakantie‘’, zegt Corné Lauwen, voorzitter van DSE in Etten-Leur. ,,Het zou mooi zijn als ze wel op de club terecht kunnen.” Het punt staat op de agenda voor de volgende DSE-bestuursvergadering. ,,Vooral omdat we moeten kijken of we het geregeld kunnen krijgen. Dat we door wíllen, kan ik eigenlijk al wel zeggen.”

Clubs in Zevenbergen klinken nog stelliger. ,,Wij starten het nieuwe seizoen eind juni, begin juli”, zegt Henk Driessen, voorzitter van voetbalvereniging Seolto. Geen zomerstop dus. En datzelfde geldt voor de buren bij Virtus, eveneens gevestigd aan de Westrand.

Toen de coronacrisis uitbrak, besloot het bestuur van Seolto om alle velden tegelijk in onderhoud te doen. Dat was een risico, want Seolto heeft geen kunstgrasveld en kon zo voorlopig niet op het eigen terrein sporten. Omdat er een brug zit tussen de twee clubs en de samenwerking goed is, voetballen de jeugdleden van Seolto nu bij Virtus, dat wel kunstgras heeft.

Driessen: ,,Half juni zijn onze velden weer klaar om bespeeld te worden en eind die maand, uiterlijk begin juli, openen we het nieuwe seizoen.”

Meer vrijwilligers nodig

Ook bij het Etten-Leurse Internos en Unitas is de kans groot dat er in die maanden ‘gewoon’ gesport wordt. Al zitten daar nog wat haken en ogen aan, vooral als het gaat om de vrijwilligerscapaciteit. Sommige oudere trainers zitten in de risicogroep en moeten tijdelijk vervangen worden.

En alle clubs hebben nu toezichthouders nodig: extra vrijwilligers, die in de gaten houden of iedereen zich netjes aan de corona-regels houdt.

Maar het enthousiasme over de terugkeer naar de velden overheerst, zegt Internos-voorzitter George Koster. ,,We zouden er daarom graag voor zorgen dat onze leden de komende maanden door kunnen gaan. We moeten alleen nog afwachten of de gemeente groen licht geeft; als die plannen heeft voor onderhoudswerkzaamheden op het terrein, wordt het lastig.”

Hetzelfde geldt bij Unitas, vertelt Corné de Jong van die club. ,,Als de gemeente het hek niet op slot doet voor onderhoud, willen wij ook kijken of we langer door kunnen. Normaal gesproken zou onze zomerstop op 11 juni beginnen. We willen tegen die tijd kijken hoe de boel zich ontwikkelt, wat we doen. Wat de behoefte van leden is, en of we het qua capaciteit rond krijgen.”

De Jong ziet al wel dat vooral de jongste jeugd ervan profiteert dat de trainingen weer zij opgestart. ,,De oudere jeugd en de senioren missen toch de partijtjes, het wedstrijdelelement. Ik weet niet hoe groot te behoefte is om langer door te trainen als dat op anderhalve meter moet. Maar voor de jongste teams gelden die beperkingen niet.”

En er zijn natuurlijk meer beperkingen, die óók nog gelden als de zomerstop korter wordt of verdwijnt. Zo kan een deel van de mensen die het innigst met Internos verbonden zijn, die club voorlopig nog niet bezoeken, vertelt voorzitter Koster.

,,Veel van onze vrijwilligers, zowel bij de trainers als in de onderhoudsploeg, zitten in de risicogroep. Die kunnen nog niet aan de slag, voor hun eigen veiligheid. Sommige vrijwilligers uit de onderhoudsploeg zijn normaal elke dag voor hun club aan de slag. Die zie je soms met hun fiets aan het hek staan, nu ze nog niet kunnen komen. Die missen de club en de club mist hun.”